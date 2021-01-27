«Президент с крайне слабой командой»: как Зеленский и его партия утрачивают популярность на Украине

Первый месяц 2021 года для президента Украины Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа» ознаменовался серьёзным падением рейтинга. Об этом свидетельствуют результаты опросов Киевского международного института социологии. Популярность украинского лидера снизилась с 27 до 19,8% среди тех, кто определился с выбором, а его политсила опустилась в рейтинге украинских партий со второго на четвёртое место. На этом фоне социологи зафиксировали рост поддержки «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) и «Европейской солидарности» Петра Порошенко. К основным факторам падения рейтинга Зеленского и «Слуги народа» эксперты отнесли увеличение тарифов на газ, испорченные отношения с РФ и невыполнение предвыборных обещаний, в том числе по Донбассу.

«Слуга народа» в рейтинге популярности украинских партий опустился со второго на четвёртое место. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Как говорится в исследовании, если бы выборы в Верховную раду проходили во второй половине января, то за пропрезидентскую партию свои голоса отдали бы 11,2% респондентов, определившихся со своим выбором.

Первое место заняла бы «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) с 20,7%, второе — «Европейская солидарность» Петра Порошенко с 15,3%, третье — «Батькивщина» Юлии Тимошенко с 12,6%.

При этом в декабре «Слугу народа» поддерживали 20,9%, ОПЗЖ — 23,1%, «Евросолидарность» — 14,1%, «Батькивщину» — 9,8%.

По информации КМИС, ОПЗЖ преимущественно поддерживают граждане, проживающие в восточных и южных областях, включая Донбасс. «Евросолидарность» и «Батькивщина» популярны большей частью в западных регионах.

Рейтинг по тарифу

Несмотря на падение рейтинга «Слуги народа», президент Украины Владимир Зеленский остаётся самым популярным госдеятелем страны. Как свидетельствует январский опрос КМИС, если бы выборы проходили в январе, за него проголосовали бы 19,8% определившихся с выбором украинцев.

При этом Петра Порошенко готовы поддержать 15,7%, Юлию Тимошенко — 11,8%, сопредседателя ОПЗЖ Юрия Бойко — 11%, главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука — 7,5%.

По сравнению с декабрьскими показателями Зеленский потерял поддержку более 7% респондентов. Опрошенные RT эксперты считают закономерным существенное снижение рейтинга президента и его партии, которая обладает монобольшинством в Верховной раде.

Акция протеста против повышения тарифов на Украине

РИА Новости

Одним из ключевых факторов зимнего падения популярности Зеленского и «Слуги народа» аналитики назвали ситуацию с тарифами на энергопотребление, которые последовательно поднимались с лета 2020 года.

Так, в июне прошлого года за кубометр газа украинцы платили 2,78 гривны, но в результате постоянных повышений к январю 2021 года поставщики установили цены в диапазоне от 6,99 до 10,8 гривны за кубометр. Такое резкое удорожание голубого топлива спровоцировало массовые выступления в разных регионах Украины, которые в СМИ и народе прозвали «тарифным майданом».

После этого в середине января Зеленский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявили о чрезмерно высокой цене на газ для населения. В итоге было решено установить максимальную планку в 6,99 гривны за кубометр голубого топлива.

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При этом в руководстве Украины подчеркнули, что использование инструмента госрегулирования тарифов противоречит стратегическому курсу страны на развитие рынка. По словам Зеленского и Шмыгаля, государственное вмешательство носит временный характер.

В ОПЗЖ обвинили власти Украины в манипуляции с ценами, отметив, что в итоге население страны не будет платить меньше за энергопотребление. По оценке Медведчука, в среднем по Украине с учётом тарифа на распределение конечная стоимость кубометра газа составит 8,81 гривны.

Как полагают эксперты, объявление Зеленского и правительства о снижении цены на газ не помогло успокоить протестные настроения.

В минувшие выходные граждане, недовольные тарифной политикой властей, продолжили проводить митинги, перекрывать дороги, пикетировать и брать штурмом административные здания. Одна из акций протеста прошла вблизи госдачи Зеленского в районе Конча-Заспа (Киев).

«Недовольство правящей элитой Украины будет только усиливаться, так как она не предлагает системного решения проблемы роста тарифов и проводит, по сути, курс на их дальнейшее повышение», — заявил в беседе с RT эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.

В комментарии RT директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник также отметил, что тема тарифов является ключевой в повестке украинской политики.

«Сам Зеленский полтора года назад обещал снизить тарифы в два раза. Это в немалой степени добавило ему популярности. Естественно, что те, кто голосовал за Зеленского и его партию, крайне критично восприняли рост цен на газ и жилищно-коммунальные услуги. Это очень чувствительные вопросы для каждого украинца», — констатировал Бортник.

Избирательный участок на Украине

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Невыполненные обещания

Как считает Шишкин, ещё одна причина падения популярности Зеленского и «Слуги народа» заключается в отсутствии прогресса по мирному урегулированию конфликта в Донбассе и нормализации отношений с Россией.

По мнению политолога, серьёзных положительных перемен на этих направлениях от президента ждала значительная часть населения. Однако руководство Украины взяло курс на пересмотр Минских соглашений, продолжило дискриминационную политику в отношении русскоязычных граждан и отказалось восстанавливать разрушенные при Порошенко экономические связи с РФ.

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«Неудивительно, что провал по Донбассу и в отношениях с Москвой перетянул немалое количество избирателей Зеленского и «Слуги народа» на сторону ОПЗЖ и её лидеров, которые демонстрируют готовность поддерживать цивилизованные отношения с Россией», — сказал Шишкин.

Напомним, ОПЗЖ выступает за заключение прямых контрактов с «Газпромом» с целью снижения тарифов на голубое топливо. Также партия Бойко — Медведчука настаивает на развёртывании на территории Украины производства вакцины «Спутник V», выполнении Минска-2 и запуске прямого диалога с самопровозглашёнными республиками.

Как подчеркнул Шишкин, отсутствие нормальных политических отношений с Москвой оказывает негативное влияние на экономику Украины. Из-за потери российского рынка огромные трудности испытывает украинская промышленность, сократилась деловая активность, снизился уровень жизни населения.

В то же время эксперт не ожидает, что рост популярности ОПЗЖ приведёт к смене власти на Украине. По мнению Шишкина, реальное управление страной осуществляется из Вашингтона, который заинтересован в сохранении в Киеве антироссийского режима.

Несколько иначе феномен подскочившего рейтинга ОПЗЖ оценивает Руслан Бортник. В беседе с RT он выразил мнение, что в тяжёлой социально-экономической ситуации лагерь сторонников «Оппозиционной платформы» испытал приток граждан с левыми взглядами.

«Если учитывать результат ОПЗЖ на выборах 2019 года (13%. — RT), то её электорат вырос более чем на семь процентных пунктов. Это те люди, которые голосовали за «Слугу народа» и находились в левом крыле этого проекта. Мы видим, что сейчас ОПЗЖ выбилась в лидеры, а совокупный рейтинг Бойко и Медведчука уже сопоставим с рейтингом Зеленского», — говорит Бортник.

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РИА Новости

По словам эксперта, на фоне разочарования политикой президента и парламентского монобольшинства «правое крыло» избирателей «Слуги народа» перекочевало в электорат «Европейской солидарности». Именно этим фактором, как считает Бортник, объясняется рост рейтинга партии Петра Порошенко.

«Люди, которые разочаровались в «Слуге народа», начали поддерживать либо левые, либо правые политсилы. Левое крыло украинской политики представлено ОПЗЖ, правое — «Европейской солидарностью», — добавил Бортник.

Опрошенные RT эксперты сходятся во мнении, что главная причина падения популярности Зеленского и его партии заключается в саботаже выполнения предвыборных обещаний. В связи с этим политологи прогнозируют дальнейший рост популярности оппозиции в лице ОПЗЖ и «Евросолидарности», а также их лидеров.