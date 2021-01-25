«Для оплаты европейских тарифов нужны европейские зарплаты»: каковы перспективы интеграции энергосистем Украины и ЕС

Стремление Украины отделить энергосистему страны от российской — это предлог для дальнейшего повышения тарифов для населения. Такую точку зрения в беседе с RT высказал депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек. Ранее и. о. министра энергетики страны Дмитрий Витренко подчеркнул, что Киеву необходимо «срочно» отсоединяться от объединённой энергосистемы с Белоруссией и Россией. В республике планируют достичь этой цели к 2023 году. Однако эксперты сомневаются в способности Украины полностью отказаться от сотрудничества с Россией и Белоруссией в сфере энергопотребления. По мнению аналитиков, ориентация на европейские стандарты приведёт к колоссальным расходам, что лишь усугубит социально-экономическую ситуацию в стране.

Планы Киева по созданию отдельной от РФ энергосистемы — это попытка оправдать повышение тарифов для населения Украины. Об этом в беседе с RT заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Таким образом он прокомментировал слова и. о. министра энергетики Украины Дмитрия Витренко о необходимости скорейшей интеграции украинского энергосектора в европейскую систему.

«Министр объяснил всё чётко и понятно: чтобы стать Европой, нужно ещё больше увеличить стоимость потребления энергоносителей для населения. Поэтому нужно разорвать последние энергосвязи с Россией и тем самым показать всему миру, что для официального Киева уровень жизни населения далеко не на первом месте», — сказал Бальбек.

Эксперты также считают, что за риторикой об энергетической независимости от Москвы скрывается стремление властей Украины поднять тарифы на энергопотребление.

«Витренко известен как лоббист постоянного повышения тарифов, что отвечает интересам НАК «Нафтогаз», который получает сверхприбыли благодаря высоким ценам в стране. Некомпетентность Витренко полностью соответствует деструктивной генеральной линии киевских властей», — подчеркнул в комментарии RT заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Нужны европейские зарплаты»

Напомним, 22 января в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» Дмитрий Витренко сообщил, что Украина должна незамедлительно отсоединиться от общей энергосистемы с Россией и Белоруссией.

«Нам нужно срочно отсоединяться от объединённой энергосистемы с Белоруссией и Россией, объединяться с европейской системой. И это как раз будет одной из главных моих задач — чтобы мы были частью Европы, нормального рынка, где нет произвола монополистов, где нормальная, прозрачная цена», — сказал чиновник.

И. о. министра энергетики Украины Дмитрий Витренко

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Он подчеркнул, что такой подход отвечает национальным интересам Украины и её «энергетической безопасности». И. о. главы Минэнерго добавил, что власти намерены продолжить реформировать украинский рынок и защищать интересы потребителей.

В то же время сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), экс-министр энергетики Юрий Бойко, также присутствовавший в студии, скептически оценил заявления Витренко. По его мнению, текущая политика Киева в области энергетики сводится лишь к повышению тарифов до европейских показателей.

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«А о том, что для оплаты европейских тарифов нужны европейские зарплаты, они как-то не подумали. Они просто бросили людей на произвол судьбы и обрекли на нищету. За хаос, сотворённый властью в коммунальной сфере, не должны расплачиваться потребители», — заявил Бойко.

В середине января на фоне протестов украинцев правительство объявило о снижении цены на газ для населения примерно на треть, до 6,99 гривны (около 18,5 рубля) за кубометр. При этом ранее в результате ряда повышений тарифов предельная стоимость голубого топлива достигла показателя в 10,8 гривны (около 29 рублей). Наряду с этим на Украине подняли цены на воду, отопление и электричество.

В ОПЗЖ резко раскритиковали манипуляции правительства с ценой на газ. В партии полагают, что реальная себестоимость голубого топлива составляет 3 гривны за кубометр. Украинская оппозиция настаивает на заключении прямых контрактов с «Газпромом» и реализации газа населению «по справедливым ценам».

Как напомнил Александр Фролов, Украина была органичной частью советской энергосистемы. По этой причине со стороны Киева было бы разумным сохранить тесные связи с Россией и Белоруссией, отмечает аналитик.

«Сейчас возможности импорта энергоресурсов из РФ на Украину сильно ограничены. Киев объясняет это «агрессивной» политикой Москвы, но всё гораздо прозаичнее: тот же газ в Европе закупается дороже, на чём и наживаются компании олигархов», — говорит Фролов.

«Подальше от России»

После госпереворота 2014-го киевское руководство последовательно проводит курс на отделение энергосистемы страны от российской. Так, Киев сократил импорт российской электроэнергии, заключил контракты на поставку угля с компаниями других стран и прекратил напрямую приобретать голубое топливо у «Газпрома», переориентировавшись на закупку реверсного газа в ЕС.

Бывший президент страны Пётр Порошенко несколько раз провозглашал энергетическую независимость от РФ. Так, в 2017 году он заявил, что «газ перестал быть политической удавкой и начал быть обычным товаром».

Уже при Владимире Зеленском был представлен план по интеграции украинской энергетической системы в европейскую к 2023 году.

Станция перекачки газа в посёлке Орловка Одесской области

Reuters

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«Документы уже подписаны, просто надо над этим работать. Надеемся, что в 2023 году объединение сетей, украинской и европейской, уже произойдёт. Это даст нам возможность даже экспортировать электроэнергию и на этом зарабатывать», — пообещал в конце декабря 2019 года Алексей Гончарук, занимавший на тот момент пост премьер-министра Украины.

В беседе с RT замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев назвал «фикцией» заявления Киева об энергетической независимости от России и планах объединения украинской энергосистемы с европейской.

«Все эти заявления не несут никакого экономического смысла. Украинцев приучают гордиться тем, что государство закупает «европейский газ», хотя он является российским, просто прокачивается из Европы. Киев таким образом старается уйти подальше от России и стать ближе к ЕС», — сказал Суздальцев.

Кроме того, как подчеркнул эксперт, Украина так и не смогла избавиться от проблемы дефицита электроэнергии и по-прежнему зависит от поставок из России и Белоруссии.

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В декабре 2019 года президент Владимир Зеленский ввёл запрет на импорт электричества из РФ по двусторонним договорам. В то же время, согласно подписанному им закону, правительство страны получило «право отменять этот запрет на определённый им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединённой энергосистеме».

Так, в январе 2021 года по просьбе Киева Белоруссия в экстренном порядке поставила 3,1 млн кВт·ч электроэнергии. Потребность в дополнительном объёме ресурсов была вызвана ростом потребления на фоне установившихся на Украине морозов.

«То есть, когда ситуация резко ухудшается, Украина забывает про независимость и тут же бросается за поддержкой к своим соседям, к той же Белоруссии, а если потребуется, то обратится и к России», — констатировал Суздальцев.

По его словам, для реальной интеграции с европейской энергосистемой Украине требуется кардинально модернизировать газовую инфраструктуру, установить новое оборудование на АЭС, ГЭС и ТЭС. Однако проведение такой реформы потребует огромных капиталовложений, а европейцы не проявляют желания инвестировать в энергетическую отрасль Украины.

«Перейти на европейские технические стандарты Украина, конечно же, может, но этот план не соотносится с экономическими возможностями Киева. Сейчас деньги в энергосектор Украины поступают в основном от населения и деградирующей промышленности. Сколько бы ни повышались цены для потребителей, этих средств всё равно не хватит на интеграцию с энергосистемой ЕС», — рассуждает Суздальцев.

Александр Фролов также считает, что «техническая привязка» Киева к европейским стандартам повлечёт колоссальные расходы, которые лишь усугубят социально-экономическую ситуацию на Украине.

«Прикрываясь проевропейскими лозунгами, власти Украины пытаются не только оправдать рост тарифов, но и сымитировать решение таких насущных проблем, как устаревающая инфраструктура, консервация АЭС, порождающая дефицит электричества, растущие долги населения и предприятий из-за неподъёмных платёжек», — подытожил Фролов.