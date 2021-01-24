Минэнерго Украины призвало к отказу от единой с Россией энергосистемы

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Исполняющий обязанности главы Минэнерго Украины Юрий Витренко заявил о необходимости полностью отказаться от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы и объединяться с европейской системой.
Минэнерго Украины призвало к отказу от единой с Россией энергосистемы
  • РИА Новости

«Нам нужно срочно отсоединяться от объединённой энергосистемы с Белоруссией и Россией, объединяться с европейской системой. И это как раз будет одной из главных моих задач — чтобы мы были частью Европы, нормального рынка, где нет произвола монополистов, где нормальная прозрачная цена», — заявил он в эфире телеканала «Украина».

В июле правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект, который предусматривает запрет импорта электроэнергии из России и Белоруссии до конца 2021 года.

В декабре 2019 года экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что к 2023 году украинская энергосистема должна окончательно отделиться от российско-белорусской и стать частью европейской.

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