Минэнерго Украины призвало к отказу от единой с Россией энергосистемы

Исполняющий обязанности главы Минэнерго Украины Юрий Витренко заявил о необходимости полностью отказаться от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы и объединяться с европейской системой.

«Нам нужно срочно отсоединяться от объединённой энергосистемы с Белоруссией и Россией, объединяться с европейской системой. И это как раз будет одной из главных моих задач — чтобы мы были частью Европы, нормального рынка, где нет произвола монополистов, где нормальная прозрачная цена», — заявил он в эфире телеканала «Украина».

В июле правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект, который предусматривает запрет импорта электроэнергии из России и Белоруссии до конца 2021 года.

В декабре 2019 года экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что к 2023 году украинская энергосистема должна окончательно отделиться от российско-белорусской и стать частью европейской.