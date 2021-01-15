Тарифный манёвр: как на Украине поменяются цены на газ для населения

Правительство Украины планирует снизить цены на газ для населения примерно на треть, до планки в 6,99 гривны за кубометр. Такую меру анонсировал премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Правда, он уточнил, что понижение тарифа будет носить временный характер — до конца отопительного сезона. Решению кабмина Украины об уменьшении цены на голубое топливо предшествовал серьёзный рост стоимости газа. В ответ на такую политику по стране прокатилась волна протестов. По оценкам экспертов, даже с учётом анонсированной Шмыгалем скидки, цены на газ остались на неприемлемо высоком для потребителя уровне.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство страны намерено зафиксировать верхнюю границу цены на газ для населения на уровне 6,99 гривны за кубометр.

«Эта цена будет действовать на период карантина или до конца отопительного сезона, то есть как минимум до апреля. Далее будем смотреть, какой будет ситуация. Возможно, цена пойдёт резко вниз, тогда мы снимем это ограничение», — сказал Шмыгаль эфире телеканала «1+1».

В ближайшее время правительство Украины должно принять постановление о снижении тарифов на газ. Об этом 14 января сообщила в своём Telegram-канале депутат от фракции «Слуга народа» Юлия Гришина. По её словам, с 1 февраля общая сумма выплат, указанная в платёжках, должна уменьшиться на 500—800 гривен.

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«Итак, газ — максимальная цена по Украине — 6,99 (гривен за кубометр. — RT). Тариф на распределение (поставку газа. — RT) — максимум 1,79 грн. Цена будет одинаковой по стране, без значимых отличий, как сейчас», — написала Гришина.

13 января на совещании с руководством правительства и энергетической отрасли президент Украины Владимир Зеленский посетовал на чрезмерно высокую стоимость голубого топлива для населения.

В результате власти Украины приняли решение о введении государственного регулирования цен на время карантина.

«Ориентировочно сегодня некоторые облгазы продают по цене свыше 10 гривен, то есть с введением этого регулирования произойдёт снижение цены газа более чем на 30%», — заявил глава кабмина.

Он также отметил, что это самая низкая цена на украинской бирже. В настоящее время стоимость газа у разных поставщиков колеблется от 6,99 до 10,8 гривны за кубометр.

В то же время Зеленский и Шмыгаль подчеркнули, что практика госрегулирования стоимости газа противоречит стратегическому курсу украинского государства, направленному на формирование свободного внутреннего рынка, а потому будет применяться лишь временно в связи со сложной ситуацией из-за COVID-19.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Reuters

© Gleb Garanich

Между тем, как сообщил источник RT в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины, размер тарифа на транспортировку голубого топлива ещё окончательно не утверждён.

«Стоимость газа действительно не будет превышать 6,99 гривны за кубометр, и продавать его по таким ценам готов НАК «Нафтогаз». А вот тариф на его транспортировку пока обсуждается. В его стоимости 40% — цена самого топлива, поэтому, по идее, тариф тоже должен снизиться, но не на 30%», — говорит собеседник RT.

«Пропагандистские манипуляции»

Вмешательству украинского правительства в процесс образования цены на газ предшествовали акции протеста в разных областях страны, получившие в народе название «тарифный майдан». Митинги прошли в Киеве, Одесской, Харьковской, Полтавской, Николаевской, Львовской, Херсонской, Черновицкой, Закарпатской, Винницкой и других областях.

В некоторых населённых пунктах граждане заблокировали дороги. Днём 15 января протестующие, не встретив сопротивления полиции, заняли здание областной государственной администрации в Житомире.

«Если депутат не идёт к людям, то люди идут к депутату», — прокомментировал действия протестующих участник штурма Владимир Михалец.

Причиной возмущения жителей Украины стало значительное повышение тарифов на голубое топливо. Например, в июне за кубометр газа украинцы платили 2,78 гривны, но в результате постоянных повышений к январю 2021 года поставщики установили цены в диапазоне от 6,99 до 10,8 гривны.

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Кроме того, с 1 января 2020 года граждан обязали платить отдельно за поставку голубого топлива. Параллельно с этим перед наступлением 2021 года украинцам подняли тарифы на электроэнергию, отопление и воду.

В беседе с RT политолог профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев констатировал, что украинские власти провели нехитрую манипуляцию: кратно подняли цены на голубое топливо, а потом сделали 30%-ную временную «скидку». По мнению эксперта, в реальности украинский потребитель ничего не выиграл от этого мнимого сокращения цены на газ.

«Кроме как пропагандистскими манипуляциями это всё назвать нельзя. Сначала киевские власти делают огромное повышение цены на газ, потом триумфально объявляют, что смогли понизить их для граждан. Это издевательство над людьми, чьё благосостояние сильно зависит от уровня тарифов на коммуналку», — сказал Матвейчев.

Крайне негативно об установлении фиксированной цены на газ высказался лидер политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По его оценке, в среднем по стране с учётом тарифа на распределение конечная цена на газ для населения составит 8,81 гривны за кубометр.

«А значит, ни о каком заявленном 30%-ном снижении и речи быть не может. Из чего следует, что власть не намерена уменьшать тарифы до экономически обоснованных», — цитирует Медведчука сайт ОПЗЖ.

Газораспределительная станция на Украине

Reuters

© Anatolii Stepanov

Политик считает, что руководство Украины окончательно затягивает тарифную удавку, действуя в интересах олигархов и иностранных хозяев, под которыми он подразумевает МВФ. Напомним, что Международный валютный фонд требует от Киева уравнивания стоимости газа для населения Украины с рыночными ценами.

Выход из сложившейся ситуации в ОПЗЖ видят в заключении прямых контрактов с «Газпромом» и отказе от реверса российского газа из Европы. Как полагают в партии, благодаря соглашениям с российской компанией цену на поставку голубого топлива удастся сбить на четверть.

«По нашему мнению, надо прекратить игры с российским газом, который заводится через Австрию в страну, и подписать прямые договоры с «Газпромом», для того чтобы получать этот газ на 25% дешевле, чем то, что сейчас делают, когда тот же самый российский газ заводится через посредников из Австрии на $100 дороже», — заявил ранее сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.

На грани дефолта

Опрошенные RT эксперты отмечают, что текущая тарифная политика Зеленского свидетельствует о нежелании выполнять данные ранее обещания и оказывать помощь наиболее уязвимым группам населения.

В июле 2019 года Зеленский заявил, что его команда разрабатывает экономическую модель, которая позволит людям старше 70 лет вообще не платить коммуналку. В декабре он пообещал найти «интересное решение» для снижения тарифов на тепло почти на 50%. Однако на данный момент ни одна из этих инициатив не реализована.

Источник RT в партии «Батькивщина» заявил, что у большинства граждан Украины едва хватает денег на оплату тарифов ЖКХ. Из-за резкого повышения цен в последние месяцы в стране стремительно растёт задолженность по коммунальным платежам.

«После повышения тарифов многие украинские семьи столкнулись с выбором: экономить на питании, покупке предметов первой необходимости или же расплатиться за газ», — констатировал источник.

Собеседник RT полагает, что положение дел для Киева осложняется негативной позицией МВФ, который настаивает на дальнейшем увеличении цен на топливо. По его словам, правительство Дениса Шмыгаля находится в патовой ситуации: с одной стороны, оно стремится не допустить роста протестных выступлений, с другой — рассчитывает на продолжение сотрудничества с кредитором.

«Без денег МВФ в этом году Украина может объявить дефолт. А если выполнять условия фонда, то на улицы могут выйти миллионы людей. Очевидно, кабинет министров попробует пройти отопительный сезон при низких ценах на газ, а потом — продолжить переговоры с МВФ. Но согласится ли на такие условия фонд — большой вопрос», — говорит источник в «Батькивщине».

В комментарии RT ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Михаил Кривогуз заявил, что в текущей экономической обстановке разрыв отношений с МВФ обернётся значительным увеличением бюджетного дефицита Украины. Поэтому, по прогнозу эксперта, Киев, если на него будет оказано давление со стороны фонда, пойдёт на уступки кредитору по тарифному вопросу.

«Постоянное повышение тарифов на Украине вызвано прежде всего требованием МВФ. Этот процесс является залогом продолжения сотрудничества, в котором киевские власти видят единственный способ преодолеть нынешний кризис. Протесты населения ещё не достигли масштаба «майдана», и потому кабмин Украины пока не станет снижать цены на газ и коммуналку до приемлемого для граждан уровня», — заключил Кривогуз.