Зеленский призвал украинцев покупать газ у «Нафтогаза»

Украинский президент Владимир Зеленский призвал бытовых потребителей покупать газ у «Нафтогаза», чтобы «сэкономить на счетах».

«Государственные компании для того и нужны, чтобы работать в интересах общества, создавать выгодные возможности для обычных людей. «Нафтогаз» должен чётко показать украинцам, как компания обеспечит газ дешевле… Несмотря на то что страна перешла на рынок газа и рынок диктует цены, всё-таки у «Нафтогаза» сегодня самые дешёвые цены из всех поставщиков», — говорится в заявлении Зеленского.

Президент также призвал власти на местах разъяснять людям, как можно сэкономить на платёжках за газ, выбирая государственного поставщика.

Ранее Зеленский заявил о намерении страны отказаться со временем от использования угля.

В июле стало известно, что «Нафтогаз» повышает цену на газ для населения на 7%. Осенью в компании заявили, что в подземных хранилищах накоплено 24 млрд кубометров газа.

Как отмечали в «Укртрансгазе», страна может начать экспортировать в Европу газ, который был накоплен в отечественных подземных газохранилищах.