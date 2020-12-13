Зеленский заявил о намерении Украины отказаться от угля

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении страны отказаться со временем от использования угля.
Зеленский заявил о намерении Украины отказаться от угля
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Как сообщает «СТРАНА.ua», об этом он заявил в ходе онлайн-выступления на Международном саммите климатических амбиций.

По его словам, выбросы парниковых газов со стороны Украины к 2030 году должны быть сокращены почти на 40% и украинское правительство уже работает над заменой ископаемых видов топлива, таких как уголь.

«Мы рассматриваем цель по выбросам парниковых газов в 2030 году во всех секторах экономики Украины в диапазоне от 36 до 42% по сравнению с 1990 годом, то есть сокращение на 58—64%», — отметил он.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что китайские власти к 2030 году планируют сократить выбросы углекислого газа в атмосферу не менее чем на 65% по сравнению с показателем 2005 года.

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