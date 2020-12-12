Китай планирует к 2030 году сократить выбросы углекислого газа
- Reuters
Об этом сообщает «Синьхуа».
«Китай вносит важный вклад в реализацию Парижского соглашения. К 2030 году динамика выбросов CO2 в расчёте на единицу ВВП в КНР сократится более чем на 65% по сравнению с показателем 2005 года», — сказал Си Цзиньпин.
По словам главы государства, через десять лет доля потребления энергии от первичных неископаемых источников в Китае достигнет 25%.
Он также подчеркнул, что Китай приветствует всё более значительный вклад других стран в борьбу с климатическими изменениями.
Ранее Си Цзиньпин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель обсудил совместные усилия по борьбе с изменением климата.