Китай планирует к 2030 году сократить выбросы углекислого газа

Китайские власти к 2030 году планируют сократить выбросы углекислого газа в атмосферу не менее чем на 65% по сравнению с показателем 2005 года, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на Саммите по амбициозным задачам в области изменения климата.

Об этом сообщает «Синьхуа».

«Китай вносит важный вклад в реализацию Парижского соглашения. К 2030 году динамика выбросов CO2 в расчёте на единицу ВВП в КНР сократится более чем на 65% по сравнению с показателем 2005 года», — сказал Си Цзиньпин.

По словам главы государства, через десять лет доля потребления энергии от первичных неископаемых источников в Китае достигнет 25%.

Он также подчеркнул, что Китай приветствует всё более значительный вклад других стран в борьбу с климатическими изменениями.

Ранее Си Цзиньпин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель обсудил совместные усилия по борьбе с изменением климата.