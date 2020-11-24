Меркель обсудила с Си Цзиньпином ситуацию с коронавирусом

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Меркель обсудила с Си Цзиньпином ситуацию с коронавирусом
  • Reuters

Он заявил, что «в центре беседы стояли вопросы двусторонних политических и экономических отношений между двумя странами, продолжение переговоров по инвестиционному соглашению ЕС и Китая, а также совместные усилия по борьбе с изменением климата».

«Кроме того, федеральный канцлер и председатель обсудили такие актуальные темы международной политики, как вопросы борьбы с пандемией коронавируса, включая разработку вакцины», — цитирует РИА Новости Зайберта.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите G20, заявил, что Китай готов укреплять сотрудничество со странами «группы двадцати» в области разработки, производства и распространения вакцин от COVID-19. 

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