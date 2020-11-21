Си Цзиньпин: Китай готов сотрудничать с G20 по вакцинам от коронавируса

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Китай готов укреплять сотрудничество со странами «группы двадцати» в области разработки, производства и распространения вакцин от COVID-19. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите G20.
Си Цзиньпин: Китай готов сотрудничать с G20 по вакцинам от коронавируса
  • Reuters

«Китай активно поддерживает и участвует в международном сотрудничестве в области разработки вакцин от COVID-19, мы присоединились к инициативе COVAX и готовы укреплять сотрудничество с другими странами в сфере разработки, производства и распространения вакцин», — приводит РИА Новости слова китайского лидера.

Он подчеркнул, что Китай будет выполнять свои обязательства, оказывать помощь и поддержку другим развивающимся странам.

Председатель КНР отметил, что страна также будет прикладывать усилия для того, чтобы вакцины от коронавируса стали «общественным благом».

Ранее Си Цзиньпин на открытии саммита АТЭС в формате видеоконференции призвал мировое сообщество сделать вакцины от коронавируса доступными для развивающихся стран

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