Си Цзиньпин: Китай готов сотрудничать с G20 по вакцинам от коронавируса

Китай готов укреплять сотрудничество со странами «группы двадцати» в области разработки, производства и распространения вакцин от COVID-19. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите G20.

«Китай активно поддерживает и участвует в международном сотрудничестве в области разработки вакцин от COVID-19, мы присоединились к инициативе COVAX и готовы укреплять сотрудничество с другими странами в сфере разработки, производства и распространения вакцин», — приводит РИА Новости слова китайского лидера.

Он подчеркнул, что Китай будет выполнять свои обязательства, оказывать помощь и поддержку другим развивающимся странам.

Председатель КНР отметил, что страна также будет прикладывать усилия для того, чтобы вакцины от коронавируса стали «общественным благом».

Ранее Си Цзиньпин на открытии саммита АТЭС в формате видеоконференции призвал мировое сообщество сделать вакцины от коронавируса доступными для развивающихся стран.