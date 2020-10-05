Украина может начать экспортировать газ из своих ПХГ в Европу

Компания «Укртрансгаз» заявила, что украинская сторона может начать экспортировать в Европу газ, который был накоплен в отечественных подземных газохранилищах (ПХГ).

Об этом говорится на сайте компании.

Отмечается, что подобный сценарий возможен благодаря тому, что в хранилищах накоплено достаточно запасов как для отопительного сезона на Украине, так и для экспорта.

«Не исключаем, что в случае благоприятной ситуации на европейском рынке Украина начнёт собственный экспорт газа в страны ЕС. В отечественных ПХГ на сегодня достаточно запасов, чтобы не только обеспечить теплом украинцев, но и получить дополнительный доход от реализации газа за рубежом», — указывается в заявлении.

Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев рассказал, сколько российский «Газпром» заплатит Украине за транзит газа в 2020 году.