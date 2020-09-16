В «Нафтогазе» рассказали о выплатах России за транзит газа в 2020 году

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев рассказал, сколько российский «Газпром» заплатит Украине за транзит газа в 2020 году.

Как он отметил в интервью Янине Соколовой, опубликованном на её YouTube-канале, объём выплат составит примерно $2 млрд.

«Я думаю, в этом году цифра будет близкой к $2 млрд», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что если проект «Северный поток — 2» будет реализован, то после окончания контракта между Россией и Украиной «с высокой долей вероятности транзита газа по территории Украины не будет».

Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон прокомментировал вероятность продления контракта на транзит российского газа после истечения нового пятилетнего договора.