Глава «Оператора ГТС Украины» оценил ситуацию с контрактом «Газпрома»

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Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью РБК прокомментировал вероятность продления контракта на транзит российского газа через Украину после истечения нового пятилетнего контракта.
Глава «Оператора ГТС Украины» оценил ситуацию с контрактом «Газпрома»
  • Reuters

«Очевидно, если «Газпром» достроит «Северный поток — 2», то мощности украинской ГТС станут избыточными для него. Я не вижу причин для «Газпрома» продлевать транзит газа через Украину после 2025 года, хотя наши тарифы на транзит абсолютно конкурентные», — заявил он.

По его словам, если отложить в сторону все политические моменты, то и «Газпрому», и Европе выгодно использовать мощности украинской ГТС и ПХГ.

«У нас гибкая система, которая может оперативно реагировать на изменение спроса в Европе и в течение нескольких часов начать поставку дополнительных объёмов газа в ЕС. Ни «Северный поток», ни «Турецкий поток» не смогут обеспечить такую гибкость», — выразил мнение Макогон.

В середине января глава компании «Оператор ГТС Украины» рассказал о положительном эффекте контракта с Россией по транзиту газа. Как он отметил, соглашение не только пресекло возможность роста тарифов на Украине, но и даже снизило их.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что объём транзита природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м.

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