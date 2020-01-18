В Киеве оценили эффект контракта с Россией по газу

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Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон рассказал о положительном эффекте контракта с Россией по транзиту газа.
В Киеве оценили эффект контракта с Россией по газу
  • Reuters

Как он отметил на своей странице в Facebook, соглашение не только пресекло возможность роста тарифов на Украине, но и даже снизило их.

«Если бы мы не провели анбандлинг и не подписали новое соглашение о транзите газа из России в Европу, то тарифы на транспортировку газа для украинских потребителей могли бы вырасти в четыре раза. Наличие же нового контракта позволило... даже снизить тарифы на транспортировку для наших потребителей», — указал он.

Вместе с этим Макогон добавил, что проект «Турецкий поток» привёл к тому, что Украина потеряла 15 млрд куб. м транзита в год.

Ранее сообщалось, что транзит российского газа через Украину в первые два дня 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря 2019-го.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал сообщения о падении объёмов транзита.

3 января пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины» заявила, что украинская сторона в полном объёме выполняет заявки «Газпрома» по транспортировке газа в страны ЕС и Молдавию.

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