Эксперт прокомментировал сообщения о падении транзита газа через Украину
- РИА Новости
«Во-первых, состоялся запуск российского газопровода «Турецкий поток», который часть объёмов транзитного топлива забрал. Во-вторых, «Газпром» может пойти на то, чтобы не пользоваться в полном объёме газотранспортной системой Украины зимой», — сказал эксперт.
По его словам, российская компания готовилась к худшему варианту развития событий с украинским «Нафтогазом» и закачивала газ в газовые хранилища в Европе.
Юшков не исключил, что в I квартале «Газпром» станет выбирать газ и отдавать его именно оттуда.
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о сделке с «Газпромом».