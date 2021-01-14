Премьер Украины провёл переговоры с МВФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провёл переговоры с представителями Международного валютного фонда (МВФ). Темой беседы стали тарифы на газ для населения.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пост премьера в Telegram.

«Провели конструктивную встречу с МВФ относительно цены на газ. Позиция нашего правительства: рынок газа на Украине должен работать. К сожалению, некоторые игроки рынка продолжают злоупотреблять положением, от чего страдают украинцы. Должны найти компромисс, который уже сегодня защитит людей и поможет рынку газа развиваться в будущем», — отметил он.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что МВФ обеспокоило намерение украинского правительства снизить цену на газ для населения в ближайшее время.