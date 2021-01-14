МВФ обеспокоили планы Украины снизить цены на газ для населения

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоило намерение украинского правительства снизить цену на газ для населения в ближайшее время.

Об этом сообщает «Новое время».

«О том, что такое решение возможно, наши партнёры знают. У них есть ответная реакция. Они обеспокоены, что мы в какой-то части пересматриваем ранее взятые обязательства. Сейчас вопрос заключается в том, что это может быть частью механизма или временным решением», — сказал он.

Также Марченко отметил, что сейчас правительство пытается объяснить МВФ, что непринятие решения о снижении цен может иметь весьма негативные последствия для экономики страны в целом.

Ранее сообщалось, что миссия МВФ возобновила на Украине свою работу по пересмотру программы в формате «стендбай».