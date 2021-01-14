МВФ обеспокоили планы Украины снизить цены на газ для населения

Короткая ссылка
Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоило намерение украинского правительства снизить цену на газ для населения в ближайшее время.
МВФ обеспокоили планы Украины снизить цены на газ для населения
  • Reuters

Об этом сообщает «Новое время».

«О том, что такое решение возможно, наши партнёры знают. У них есть ответная реакция. Они обеспокоены, что мы в какой-то части пересматриваем ранее взятые обязательства. Сейчас вопрос заключается в том, что это может быть частью механизма или временным решением», — сказал он.

Также Марченко отметил, что сейчас правительство пытается объяснить МВФ, что непринятие решения о снижении цен может иметь весьма негативные последствия для экономики страны в целом.

Ранее сообщалось, что миссия МВФ возобновила на Украине свою работу по пересмотру программы в формате «стендбай».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить