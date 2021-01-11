Миссия МВФ возобновила свою работу на Украине
- Reuters
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на представительство фонда на Украине.
«Миссия... сегодня возобновляет свою работу встречами с представителями власти», — говорится в ответе на запрос агентства.
В представительстве отметили, что миссия проводит дистанционное обсуждение с властями Украины последних актуальных экономических событий, а также мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра.
Ранее сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил о необходимости реструктуризировать долги перед МВФ.