Миссия МВФ возобновила свою работу на Украине

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Миссия Международного валютного фонда (МВФ) возобновила на Украине свою работу по пересмотру программы в формате «стендбай».
Миссия МВФ возобновила свою работу на Украине
  • Reuters

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на представительство фонда на Украине.

«Миссия... сегодня возобновляет свою работу встречами с представителями власти», — говорится в ответе на запрос агентства.

В представительстве отметили, что миссия проводит дистанционное обсуждение с властями Украины последних актуальных экономических событий, а также мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра.

Ранее сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил о необходимости реструктуризировать долги перед МВФ.

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