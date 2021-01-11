В Раде заявили о необходимости реструктуризировать долги перед МВФ

Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил о необходимости реструктуризировать долги перед Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом говорится на сайте политсилы.

«Сотрудничество с МВФ должно быть прагматичным, а долговые обязательства нужно реструктуризировать, и выплаты по ним перенести на период окончания эпидемии… Это касается долговых обязательств и перед МВФ, и перед владельцами облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ)», — отмечается в его обращении.

Он подчеркнул, что сотрудничество Украины с МВФ можно продолжать только в том случае, если оно действительно выгодно.

Бойко добавил, что нужно «не по миру бегать с протянутой рукой, а заниматься собственной экономикой».

В декабре на Украине прошёл митинг против сотрудничества Украины с МВФ.