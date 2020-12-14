Зелёные надежды: как Киев намерен выполнять обещания по сокращению вредных выбросов

Украина собирается сократить объём выбросов парниковых газов на 58—64% по сравнению с 1990 годом, заявил Владимир Зеленский. Киев намерен развивать зелёную энергетику и в долгосрочной перспективе отказаться от потребления угля. Однако, по мнению экспертов, реализация подобных планов грозит обернуться катастрофой для украинской промышленности, которая сильно зависит от традиционных энергоносителей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении добиться сокращения выбросов вредных веществ в стране. Об этом он рассказал в своём видеообращении на международном Саммите по амбициозным задачам в связи с изменением климата — 2020, который прошёл в онлайн-формате.

«Готовясь к конференции сторон Парижского соглашения в Глазго, мы прорабатываем второй национально определяемый вклад. На этой основе мы рассматриваем цель по выбросам парниковых газов в 2030 году во всех секторах экономики Украины в диапазоне от 36 до 42% по сравнению с 1990 годом, то есть сокращение на 58—64%», — цитирует Зеленского пресс-служба офиса президента.

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Как подчеркнул украинский лидер, Киев стремится согласовывать свою климатическую политику с Европейским зелёным курсом. По словам Зеленского, в настоящее время власти Украины пересматривают энергетическую стратегию и намерены развивать возобновляемую энергетику, постепенно отказываясь от угля.

«Долгосрочной целью Украины является достижение углеродной нейтральности. Будем прилагать усилия, чтобы максимально сократить время достижения этой цели», — сказал Зеленский.

Саммит по амбициозным задачам в связи с изменением климата был посвящён пятой годовщине Парижского соглашения по климату, принятого 12 декабря 2015 года. Очередная международная конференция ООН по климату, где планирует участвовать Киев, должна пройти в Глазго в ноябре 2021 года.

«Безугольный альянс»

Как отметили опрошенные RT эксперты, одним из основных способов уменьшения выбросов вредных веществ для Киева является значительное снижение потребления угля.

9 декабря в ходе немецко-украинского энергетического форума премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что власти намерены поэтапно сокращать угольную генерацию и к 2070 году полностью отказаться от неё.

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«Украина вскоре присоединится к «Безугольному альянсу». Мы планируем постепенно, к 2050 году, сократить количество угольных шахт и к 2070 году — отказаться от использования ископаемого вида топлива, став климатически нейтральными», — отметил Шмыгаль.

Вместе с тем в июне кабмин Украины принял решение о приоритетном использовании украинского угля на тепловых электростанциях (ТЭС) страны.

В июне первый замглавы Министерства энергетики Украины Ольга Буславец, исполнявшая тогда обязанности министра, отметила, что республике необходимо увеличить потребление отечественного угля, загрузить угледобывающие предприятия и незадействованные мощности ТЭС.

«Такая ситуация относительно искусственного снижения спроса на отечественный уголь является недопустимой с учётом того, что это приводит к приостановке работы шахт, вынужденному простою, задержке выплаты зарплат шахтёрам и в целом росту социально-экономической напряжённости в регионах», — пояснила Буславец.

Ранее похожую мысль высказал и сам Зеленский. 25 февраля текущего года в Киеве на совещании с профсоюзами горняков президент Украины заявил, что перед министром энергетики была поставлена задача ограничить импорт угля и электроэнергии.

«О каком импорте можно говорить, если страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки? Поэтому сначала наш уголь, наши шахтёры, наша электроэнергия», — сказал Зеленский.

Следуя этой логике, президент Украины заявил о необходимости приватизации убыточных государственных шахт. Соответствующее предложение он адресовал руководству энергетического холдинга ДТЭК, принадлежащего олигарху Ринату Ахметову. Правда, Зеленский так и не получил положительный ответ, а позже в правительстве Украины объявили о планах закрыть нерентабельные шахты.

Президент Украины Владимир Зеленский

© Пресс-служба президента Украины

Ещё одно значимое направление климатической политики Киева — это стимулирование сектора возобновляемых источников энергии (ВИЭ). За минувшие два года зелёная генерация в стране, по словам главы СБУ Ивана Баканова, увеличилась почти в шесть раз — с 1,18 ГВт до 6,7 ГВт, хотя её доля в общем энергетическом балансе невелика — 3,6%.

Тем не менее бурное освоение потенциала ВИЭ на Украине продиктовано главным образом высокими тарифами на энергию солнечных, ветряных, биогазовых электростанций и небольших ГЭС. Средняя стоимость традиционной электроэнергии на Украине составляет около €0,03 за кВт/ч, а солнечной — €0,13.

Для дальнейшей поддержки этой отрасли Зеленский в июне учредил Совет экспертов по вопросам энергетической безопасности. Однако из-за высоких расценок развитие зелёной энергетики вызывает недовольство в промышленной среде и транспортной отрасли Украины.

Так, в середине ноября Федерация работодателей транспорта Украины обратила внимание на негативные последствия высоких зелёных тарифов. Транспортники бьют тревогу: за первые шесть месяцев объёмы железнодорожных перевозок на Украине снизились на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а пассажирские рухнули почти на треть.

«В условиях деградации»

В комментарии RT заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов отметил, что «увлечение» Киевом альтернативной энергетикой и анонсированный отказ от угля слабо вписываются в экономические реалии современной Украины.

«Рост объёма возобновляемой генерации должен сопровождаться увеличением объёма резервных мощностей. Эту проблему не может до конца решить ЕС, что уж говорить об Украине. В целом зелёная энергетика — дорогое удовольствие. Украине в её нынешнем положении имеет смысл решать куда более приземлённые вопросы — например, плановый вывод из эксплуатации атомных энергоблоков», — рассказал Фролов.

В разговоре с RT замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев заявил, что Киев может достичь показателей сокращения выбросов парниковых газов исключительно посредством деиндустриализации.

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«Украинские власти совершенно нелепо копируют европейскую климатическую политику. Киев в этом вопросе может достичь впечатляющих результатов, только если продолжит разрушать собственную промышленность. И это непременно произойдёт, если предприятия не будут обеспечены дешёвыми энергоносителями», — пояснил Суздальцев.

Как полагает эксперт, климатическая политика Зеленского способствует превращению Украины в аграрную страну, которая не станет в больших количествах потреблять уголь и другие виды ископаемого топлива.

«Так называемая углеродная нейтральность может быть достигнута на Украине путём ликвидации рабочих мест в тяжёлой индустрии. Потерявшие работу украинские граждане окончательно переедут за рубеж, а остальная часть населения страны сосредоточится на выпуске аграрной продукции и туризме», — рассуждает Суздальцев.

Аналогичным взглядом на климатические обещания Зеленского в беседе с RT поделился и президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. По мнению эксперта, для Украины отказ от традиционных энергоносителей, включая уголь, будет означать крах практически всей промышленности.

«Украине не стоит ломать голову над заменой угля по той причине, что в перспективе он попросту уже не понадобится промышленности. Таким же образом будет происходить и сокращение выброса парниковых газов, которое пообещал сделать Киев. В условиях деградации украинской промышленности никаких особых мер на этом поприще принимать не потребуется», — заключил Ищенко.