«Бюджет катастрофы»: на что украинские власти направят средства в 2021 году

Госбюджет Украины на следующий год принимается на фоне серьёзного спада промышленного производства. Об этом сообщил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук. По его словам, в текущей ситуации государство должно радикально изменить свою экономическую политику, так как две трети доходов госказны формируются за счёт займов. Между тем расходы на армию и силовой сектор в 2021 году достигнут рекордных объёмов. По мнению экспертов, рост ассигнований на военные нужды подрывает экономику Украины и не спасает её от продолжающейся деиндустриализации.

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук раскритиковал проект бюджета Украины на следующий год. По его словам, Киеву необходимо радикально изменить экономическую политику, чтобы улучшить ситуацию в промышленности.

«Госбюджет на 2021 год принимается в условиях, когда падение промышленного производства за 9 месяцев составляет 7%, добычи угля — 13%, сельского хозяйства — 13%, машиностроения — 20%. Эти цифры свидетельствуют о том, что надо радикально менять экономический курс страны», — написал Медведчук на своей странице в Twitter.

Ранее глава политсовета ОПЗЖ призвал внести «кардинальные изменения» в бюджет Украины.

Медведчук акцентировал внимание на том, что в стране сложилась ситуация, при которой две трети доходной части госказны формируются из внутренних и внешних займов.

«Это неприемлемо для суверенного независимого государства. Мы должны менять радикальным образом экономическую политику», — сказал Медведчук.

По словам политика, положительные изменения для Украины могут произойти за счёт снятия экономической блокады с Донбасса, восстановления торгово-экономических отношений со странами СНГ, включая Россию, а также реформирования налоговой и тарифной систем страны.

«Бюджет на армию стал самым большим»

5 ноября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год. В поддержку документа проголосовали больше половины депутатов — 275 из 450. При этом лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко назвала документ «бюджетом катастрофы народа Украины».

Ожидается, что в 2021 году дефицит бюджета составит 270 млрд гривен ($9,6 млрд). При этом за девять месяцев 2020 года этот показатель был на уровне 81,725 млрд гривен (чуть более $2,9 млрд по текущему курсу), тогда как за весь 2019 год бюджетный дефицит составил 72,4 млрд гривен (около $2,6 млрд).

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский указом №486/2020 ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о необходимости предусмотреть в бюджете финансирование ВСУ и силовых ведомств страны в размере не менее 267,25 млрд гривен ($9,5 млрд). Таким образом, доля расходов на нужды армии и сектора безопасности Украины в 2021 году составит около 6% ВВП.

Церемония передачи отремонтированной бронетехники ВСУ в День государственного флага Украины (23 августа)

© president.gov.ua

Эти средства Киев планирует в приоритетном порядке направить на внедрение стандартов НАТО, закупку вооружений, в том числе ракетных комплексов, развитие Военно-морских сил, усиление системы ПВО и повышение разведывательных возможностей армии.

Ранее Зеленскому пришлось столкнуться с обвинениями со стороны своих политических противников в нежелании продолжать курс на увеличение военного бюджета. Так, в сентябре экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что глава государства сократил финансирование ВСУ и стал направлять больше средств на нужды силовиков.

«Вынуждены признать — эта власть не любит армию... На армию и на солдата у них денег нет, а на силовые структуры есть», — сказал Порошенко.

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Однако Зеленский неоднократно заявлял, что расходы на ВСУ находятся в приоритете бюджетной политики. 23 августа в Киевской области на торжественных мероприятиях по случаю Дня государственного флага президент Украины сообщил о рекордном объёме средств, выделенных на военные нужды.

«Вооружённые силы Украины получили уникальный опыт. В то же время мы прекрасно понимаем, что спутником боевого опыта обязательно должно быть современное вооружение и техника. Именно поэтому общий ресурс на национальную безопасность и оборону по сравнению с прошлым годом увеличен почти на 28 миллиардов гривен. У нас самый большой бюджет на оборону в истории», — подчеркнул Зеленский.

Аналогичную информацию он озвучил 20 октября 2020 года, выступая с трибуны Верховной рады. Президент Украины рассказал депутатам, что в следующем году ВСУ получат свыше 117 млрд гривен ($4,16 млрд), что на 15 млрд гривен больше, «чем в эпоху билбордов об армии».

«Были фейковые повестки в военкомат, страшилки, что Зеленский развалит армию. Всё это было. Но есть неоспоримые факты. В 2020 году бюджет на армию стал самым большим в истории Украины. Во времена коронакризиса он не уменьшился ни на гривну», — сказал Зеленский.

«Сырьевой придаток»

В беседе с RT политолог и экономист Александр Дудчак отметил, что президент Украины, как и его предшественник, продолжает увеличивать расходы на силовой сектор, упорно игнорируя растущие экономические трудности.

«Зеленский говорит про какое-то миротворчество, а на самом деле тратит необоснованно большое количество денег на поддержание репрессивной системы. Между тем в обедневшей стране, где продолжается война со своим народом, теряются целые отрасли промышленности», — констатировал Дудчак.

По мнению эксперта, часть госдеятелей Украины осознают опасность деиндустриализации, но Зеленский и его окружение продолжают выполнять требования международных кредиторов, не заинтересованных в восстановлении промышленного потенциала страны.

В начале октября в интервью Телеканалу новостей «24» член совета Национального банка Украины Василий Фурман назвал страну «сырьевым придатком» европейских соседей. По его словам, Киев стал зарабатывать больше всего на экспорте зерна, хотя десять лет назад основным источником доходов была продажа металла.

Президент Украины Владимир Зеленский

© president.gov.ua

«Это как раз говорит о том, что мы, к сожалению, постепенно превращаемся в аграрную державу... С одной стороны, вроде и хорошо, что мы экспортируем, но давайте посмотрим на структуру украинского экспорта — увы, он сырьевой. Мы в такой степени сырьевой придаток наших европейских соседей», — констатировал Фурман.

В частности, одной из отраслей промышленности, которая находится на грани уничтожения, является вагоностроительная индустрия. По подсчётам Государственной службы статистики, с января по август 2020 года объём производства грузовых вагонов и платформ на Украине сократился на 73,7% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

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В конце сентября на пресс-конференции в Киеве представители промышленности и логистических компаний Украины выразили опасение, что в 2021 году в стране полностью остановится вагоностроительная отрасль. Коллапс может произойти из-за переизбытка списанных вагонов, импортированных в предыдущие годы из России, и отсутствия заказов на новые изделия.

По мнению экспертов, именно падение промышленного производства стало ключевым фактором бюджетных проблем Украины. Александр Дудчак считает, что при сохранении текущего экономического курса и структуры бюджетных расходов Украине грозит дальнейшее обнищание населения, увеличение оттока рабочей силы за рубеж и ускорение депопуляции.

«На мой взгляд, это всё последствия «майдана», смены геополитического вектора, разрыва нормальных отношений с Россией. То, что мы наблюдаем, — это умышленная политика, которая проводится под контролем Запада. Сейчас Украина величает себя агарной державой, но в реальности и эта отрасль народного хозяйства деградирует», — говорит Дудчак.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко заявил в комментарии RT, что Украина рискует не отыграть понесённые после «майдана» потери. Главная причина — уход предприятий с традиционных рынков сбыта и отток высококвалифицированных кадров.

С точки зрения эксперта, ситуацию могла бы частично исправить активизация сотрудничества с РФ.

«Скорее всего, украинскую промышленность уже ничего не ждёт. Но если установить нормальные экономические и политические отношения с Россией, то тогда, в принципе, может заработать украинский транзит. Правда, и тут возникают проблемы из-за изношенности инфраструктуры. На Украине практически всё нужно восстанавливать с нуля», — подытожил Ищенко.