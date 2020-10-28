«Зафиксировать позицию Запада»: зачем в Киеве объявили об участии США в проекте «Крымская платформа»

США согласились принять участие в украинском проекте «Крымская платформа», направленном на «деоккупацию» полуострова. Об этом сообщили в украинском МИД со ссылкой на временного поверенного в делах США на Украине Кристину Квин. Идею создания такой «платформы» украинское руководство озвучивало ещё летом. По мнению экспертов, украинские политики и дипломаты имитируют активность на международном уровне, чтобы не терять популярность среди населения страны. В то же время Киев вряд ли получит реальную поддержку от западных партнёров, считают аналитики.

Вашингтон согласился сотрудничать с Киевом по линии проекта «Крымская платформа», направленного на «возвращение» полуострова в состав Украины. Об этом сообщили в украинском МИД со ссылкой на слова временного поверенного в делах США на Украине Кристину Квин.

Американский дипломат заявила об этом во время встречи с первым заместителем министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой, говорится на сайте украинского внешнеполитического ведомства. Как уточняется в опубликованном МИД сообщении, Джапарова выразила благодарность США «за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины». Она проинформировала Квин о том, как украинская сторона представляет себе наполнение «Крымской платформы». Целью проекта станет «консолидация политики непризнания международным сообществом оккупации Крыма».

A pleasure to meet Deputy Foreign Minister Dzhaparova today. The U.S. welcomes Ukraine's effort to develop a Crimean Platform to consolidate the international community's non-recognition of Russia's illegal purported annexation of Crimea. Our position is clear: #CrimeaisUkraine! pic.twitter.com/iGT8qte4Rj — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) October 26, 2020

В свою очередь, Квин «выразила готовность сотрудничать с Украиной» и напомнила, что американская позиция по Крыму уже закреплена в специальной декларации Госдепа.

Информацию подтвердило и посольство США на Украине. В своём Twitter дипломатическое представительство сообщило, что США «приветствуют усилия Украины по разработке «Крымской платформы».

Абсурдный план

О планах Киева создать «Крымскую платформу» в июне 2020 года заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, выступая на брифинге в Берлине. Министр сообщил, что на повестке дня Украины есть два вопроса, связанных с Крымом. Первый касается защиты прав человека и «освобождения лиц, которых незаконно удерживает РФ».

«Второй элемент является глобальным. Речь идёт о том, в каком формате мы будем обсуждать ситуацию в Крыму и его неизбежную деоккупацию», — заявил Кулеба.

Он добавил, что Киев будет обсуждать с партнёрами то, как должна выглядеть «платформа по деоккупации Крыма».

Эмине Джапарова

Facebook

© @edzhaparova

В сентябре Эмине Джапарова уточнила, что «Крымская платформа» будет включать мероприятия разных уровней. Самым высоким из них станет «Крымский саммит», в котором, по замыслу Киева, примут участие лидеры государств.

Провести такой саммит власти Украины планируют 26 февраля, в учреждённый Владимиром Зеленским День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. Однако дата проведения саммита пока не утверждена из-за пандемии коронавируса. Как заявила ранее Джапарова, помимо встречи лидеров стран, платформа должна также действовать на уровне глав МИД и министров обороны.

«Под этот уровень мы будем подтягивать различные мероприятия в рамках НАТО, ЕС, ООН, ОБСЕ, Совета Европы. Это будет экосистема мероприятий в течение года, и это должны быть системные вещи», — заявила Джапарова.

Она также рассказала, что итогом «Крымского саммита» станет принятие странами-участницами декларации, в которой они подтвердят свою приверженность «политике непризнания» и санкциям.

«То есть речь идёт о международном давлении: экономическом, юридическом, политическом», — заявила дипломат.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности Евросоюза присоединиться к «Крымской платформе». Об этом украинский лидер заявил на саммите Украина — ЕС.

Также готовность присоединиться к украинскому проекту выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом также объявил Владимир Зеленский во время своего визита в Анкару.

«Я пригласил Турцию присоединиться к Крымской платформе. Это инструмент для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова. Благодарен вам, господин президент (Эрдоган. — RT) за готовность поддержать её и быть активным участником», — заявил Зеленский во время пресс-конференции.

Что интересно, Киев готовится пригласить к участию в платформе и Россию. Об этом ранее заявила Джапарова. Украинский дипломат добавила, что у Киева мало надежд на участие Москвы. Также она заявила, что в рамках платформы будут рассматриваться и те «преступления», которые Россия якобы совершает в Крыму. По мнению Киева, события 2014 года в Крыму и Донбассе нарушили миропорядок, сложившийся после Второй мировой войны.

При этом на момент окончания Второй мировой войны Крым находился в составе РСФСР и был передан УССР только в 1954 году.

Вид на Ялту

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Как заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков, Москва оставит без рассмотрения приглашение Киева.

«Россия ни с кем не будет обсуждать статус своих территорий», — цитируют РИА Новости слова российского сенатора.

Абсурдность идеи Киева отмечают и эксперты. Как пояснил в комментарии RT доцент МГИМО Кирилл Коктыш, заявляя о приглашении России к участию в «платформе», украинские чиновникиподразумевают, чтоМосква таким образом признаёт незаконность присоединения Крыма.

«Это абсурд, это не может даже обсуждаться», — подчеркнул эксперт.

Аналогичную точку зрения высказал в комментарии RT доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.

«Понятно, что на это приглашение Россия никак не будет реагировать. Как Россия будет участвовать в крымской платформе, нацеленной на отделение Крыма от России? Понятно, что это просто демагогия», — отметил эксперт.

Помощь на словах

Напомним, возвращение Крыма в состав России состоялось на фоне украинского политического кризиса и госпереворота 2014 года.

В начале февраля 2014 года президиум Верховного совета Автономной Республики Крым (АРК) (такой статус полуостров имел в составе Украины) постановил инициировать проведение референдума о статусе региона. Изначально планировалось провести голосование 25 мая. Однако из-за обострения ситуации дата народного волеизъявления была перенесена на 16 марта. Подавляющее большинство жителей Крыма проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации.

Голосование на референдуме о статусе Крыма

РИА Новости

© Андрей Стенин

Как отметил Кирилл Коктыш, «Крымская платформа», о которой говорят в Киеве, позиционируется как экспертно-консультативная.

«Украина таким образом хочет собрать какие-то обоснования того, что Крым должен принадлежать ей. По сути, Киев намерен зафиксировать ещё раз позицию стран Запада, которые не признают российский статус Крыма. Однако всерьёз относиться к этим планам не стоит. Что касается участия США, то они просто стараются такими заявлениями удержать при себе Украину. В действительности Вашингтон никакими обязательствами себя связывать не намерен», — считает эксперт.

По мнению политолога Александра Асафова, инициатива Киева имеет исключительно медийный, а не практический характер.

«На самом деле украинские власти постоянно делают подобные заявления, стараясь представить другие страны в качестве союзников Украины против России. И далеко не факт, что из этой затеи вообще что-то выйдет. Возможно, что всё ограничится громкими заявлениями и анонсами украинского МИД. Этого же достаточно для создания медийной повестки, чтобы об «инициативе» написали в новостях», — отметил эксперт.

Владимир Зеленский

Reuters

© Leonhard Foeger

При этом говорить о серьёзной поддержке Вашингтоном замысла Украины по созданию некой «платформы» преждевременно, считает Асафов. Как пояснил эксперт, сейчас американские политики в первую очередь заняты внутренней политиков, в частности выборами. Другие страны тоже вряд ли готовы активно участвовать в украинском проекте, поскольку крымская повестка беспокоит в основном только Киев. Поддержка Украины ограничится дежурными заявлениями, считает эксперт.

«К примеру, американское руководство давно старается поддерживать Украину преимущественно на словах, не вдаваясь в её проблемы и требования. Это намного проще, чем оказывать реальную помощь, финансовую или же военную. Достаточно просто поддерживать такие инициативы Киева, как эта «платформа». Со своей стороны, украинские чиновники тоже имитируют активность перед избирателями при помощи подобных инициатив», — подытожил эксперт.