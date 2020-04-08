«Нереалистично и абсурдно»: в России ответили на призыв экс-послов США «вернуть» Крым на фоне пандемии COVID-19
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
Рассуждения бывших американских дипломатов о передаче Крыма Украине на фоне распространения коронавируса абсурдны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это совершенно, скажем так... точка зрения нереалистичная, во многом даже абсурдная», — сказал он.
По словам пресс-секретаря главы государства, «что касается Крыма, то там вообще вопрос «если» — ни «если», ни «когда» — не стоит». Он подчеркнул, что Крым — это часть России.
Ранее бывшие американские дипломаты опубликовали в издании NPR материал о возможностях диалога с Россией, которые открываются в связи с распространением COVID-19 в мире. Авторы текста — экс-послы США в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор.
В своих заключениях авторы отталкиваются от утверждения, что Россия якобы участвует в конфликте на востоке Украины. При этом российская сторона неоднократно указывала, речь идёт о внутриукраинском конфликте и РФ лишь пытается урегулировать эту проблему.
«В условиях разрушительного воздействия на системы здравоохранения и глобальную экономику кризис COVID-19 может представить неожиданную возможность для того, чтобы урегулировать единственный на территории Европы вооружённый конфликт и вместе с тем пресечь посягательства президента России Владимира Путина на международные стандарты поведения», — считают американские дипломаты.
В тексте говорится, что основные рестрикции связаны с «агрессией» России в Донбассе. По мнению авторов статьи, эти ограничения можно снять, оставив санкции за присоединение полуострова.
Авторы текста полагают, что в случае «ухода» России из Крыма можно рассмотреть и возможность снятия с России санкций, введённых после возвращения полуострова в состав РФ. Напомним, воссоединение произошло в 2014 году по итогам референдума среди жителей Крыма, большинство из которых высказались в пользу возвращения в состав России.
Добавим, что представители американской администрации систематически выступают с заявлениями о статусе Крыма, хотя в России неоднократно заявляли, что принадлежность полуострова пересмотру не подлежит.
Одним из последних заметных американских выступлений на эту тему стало высказывание госсекретаря США Майка Помпео в феврале 2020 года. Он заявил, что «США не признают и никогда не признают притязания России на суверенитет над Крымским полуостровом» и призвал Москву «вернуть» Крым Украине.
По мнению главы Крыма Сергея Аксёнова, политическая элита США «путает фантазии с реальностью».
«США — мировой лидер по количеству заразившихся коронавирусом, счёт жертв инфекции приближается к 13 тыс., а американские политики мечтают то о колонизации Луны, то о «возвращении» Крыма. Думаю, что это как раз тот случай, когда мечтать вредно. Прежде всего для самой Америки, политическая элита которой так увлеклась идеологическими химерами, что путает свои фантазии с реальностью», — написал Аксёнов во «ВКонтакте».
В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков также считает, что рассуждения бывших послов не соответствуют сегодняшней обстановке.
«Они делают какие-то алогичные выводы. Различные предложения, заявления, которые касаются Крыма, вообще не вписываются в логику сегодняшнего дня и в ситуацию, которая складываются. Каким образом Крым может вернуться в связи с пандемией, я вообще даже не могу себе представить», — пояснил в разговоре с RT Цеков.
По словам парламентария, экс-послы США должны быть больше озабочены тем, что происходит в их стране.
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, США лидируют по числу заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире. В Соединённых Штатах насчитывается почти 400 тыс. инфицированных, что составляет больше 25% от общего количества больных коронавирусом.
На это обстоятельство, в частности, обратил внимание депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко. Он указал на проблемы, с которыми столкнулись США в процессе борьбы с инфекцией.
«Представители страны, которая сегодня находится на первом месте по количеству заболевших коронавирусом, дают советы другим странам о том, как им бороться с пандемией и какие «выгоды» из этого извлекать», — отметил депутат в беседе с RT.
Он также подчеркнул, что призыв остановить кровопролитие нужно направить в Киев.