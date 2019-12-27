В Госдуме прокомментировали реакцию США на запуск ж/д движения в Крым

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление посольства США на Украине, которое выступило с осуждением запуска железнодорожного сообщения с полуостровом.

«Железнодорожное сообщение с одним из регионов России может вызывать лишь радость населения, в первую очередь крымчан. А заявления американского посольства, хотя вызывают сожаление, тем не менее никак не повлияют на график движения поездов из материковой России на полуостров», — сказал он.

Бальбек отметил, что Соединённые Штаты «сознательно отвергают всё происходящее в Крыму за последние пять лет».

«Все улучшения, которые сделаны для жителей полуострова, американское посольство воспринимает как повод для протестов. Протесты американских дипломатов стали уже неотъемлемой частью крымского бытия. Впрочем, сами крымчане на эти заявления никакого внимания не обращают», — добавил он.

Посольство США на Украине ранее выступило с осуждением в связи с запуском движения поездов по Крымскому мосту, заявив, что такие действия России «демонстрируют вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, где большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.