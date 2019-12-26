Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь
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Как пишет ТАСС, поезд встретили руководители республики и представители общественности с флагами России и Крыма.
Поезд «Таврия» отправился с Казанского вокзала Москвы в 23:45 мск 23 декабря, в ночь на четверг проехал по Крымскому мосту и прибыл в Симферополь в 08:47 мск.
Как указывается, время в пути составило 33 часа.
Агентство уточняет, что это первый двухэтажный поезд, который прибыл в Крым за всю историю железнодорожного сообщения полуострова.
25 декабря в Севастополь прибыл первый поезд из материковой части России: состав следовал из Санкт-Петербурга около 43,5 часа.
Начальник поезда рассказал о поездке, указав, что она была волнительная, однако «43 часа в пути прошли незаметно».