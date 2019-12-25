«Обещали — сделали»: в Крым прибыл первый пассажирский поезд из материковой части России

Утром в среду, 25 декабря, в Севастополь прибыл первый поезд из материковой части России. Состав следовал из Санкт-Петербурга около 43,5 часа, на его борту были около 600 человек. Встреча поезда «Таврия» прошла в торжественной атмосфере. В Совфеде и Госдуме указали на важность запуска железнодорожного сообщения в Крым, назвав начало движения поездов знаковым событием.

Утром в среду, 25 декабря, первый пассажирский поезд «Таврия», прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл на конечный пункт маршрута — железнодорожный вокзал Севастополя.

Встреча состава прошла в торжественной обстановке, при участии Ансамбля песни и пляски Черноморского флота с оркестром, исполнившим гимн города — «Легендарный Севастополь».

Ранее следовавший из Санкт-Петербурга поезд совершил в Симферополе остановку, которая продлилась 15 минут. В этом пункте к пассажирам присоединились глава Крыма Сергей Аксёнов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, проследовавшие до конечной станции.

Встречающие ждут прибытия поезда «Таврия» на перроне вокзала в Севастополе

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Поезд из Петербурга в Севастополь отправился в путь с Московского вокзала Санкт-Петербурга в понедельник, 23 декабря, в 14:00. В промежутке между 2:10 и 2:40 25 декабря состав проследовал по Крымскому мосту.

По информации ТАСС, к перрону в Севастополе поезд подошёл в 9:21. Общая дистанция, которую преодолел состав, составила 2741 км, а время в пути составило около 43,5 часа. На составе следовали около 600 человек, включая 33 членов поездной бригады.

Первые пассажиры, прибывшие на полуостров поездами «Таврия» 25 и 26 декабря, станут обладателями индивидуальных пластиковых карт гостя Крыма и Севастополя, которыми можно воспользоваться в 300 музеях, дворцах, отелях, кафе и других объектах инфраструктуры, а также безналично оплачивать проезд в общественном транспорте Крыма.

Отметим, что первое железнодорожное сообщение между Санкт-Петербургом и Севастополем стартовало почти 145 лет назад с последующими перерывами в годы революции и Великой Отечественной войны. Первый послевоенный поезд из Ленинграда направился на полуостров в 1950 году.

Комментируя запуск железнодорожного сообщения с полуостровом, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с RT оценил важность этих событий.

«Это знаковое событие — прибытие первого за последние пять лет поезда в Крым. И недаром люди на вокзале встречали состав с приветственными слоганами. Крым окончательно «пришвартовался» к России», — сказал парламентарий.

В оценке важности старта движения поездов с ним согласилась член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Помимо того, что открытие моста позитивно отразится на туризме, это ещё и существенная транспортная составляющая, которая круглогодично сможет доставлять гостей на полуостров. Хочется отметить, это ещё и серьёзнейшая экономическая и политическая составляющая. Обещали — сделали», — рассказала RT сенатор, находясь непосредственно в поезде в Крым.

По её словам, поезд очень комфортабелен, а скорость движения в 120 км/ч совсем не ощущается.

«Мы видим здесь и других крымчан, улыбающиеся лица. Хочу всех поздравить с началом железнодорожного сообщения, это общая победа. Это замечательный подарок к Новому году для всех россиян», — сказала сенатор.

«Важное событие для всего юга России»

На церемонии открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту 23 декабря присутствовал Владимир Путин. Президент проследовал на поезде из Керчи до Тамани, где его встретили строители переправы. Глава государства выступил перед собравшимися, отметив в своей речи важность реализованного инфраструктурного проекта для страны.

«Событие важное и для Крыма, и для Севастополя, для всего юга России, потому что, безусловно, такие объекты инфраструктурного характера, как грандиозный мост, который мы построили, будут влиять на всю экономику. Но хочу вам сказать, что мы не запускаем его сначала, а мы восстанавливаем это движение», — подчеркнул Путин.

Позднее президент вышел на связь с Санкт-Петербургом и принял участие в церемонии отправления в Севастополь поезда «Таврия», пожелав пассажирам доброго пути.

Интересно, что начальник первого поезда в Крым Александр Калеущенко не успел зайти в уходящий состав и был вынужден догонять его на другом поезде, рассказали ТАСС в пресс-службе оператора поездов в Крым — компании «Гранд сервис экспресс».

Калеущенко по видеосвязи доложил президенту России Владимиру Путину о полной готовности состава к работе на маршруте. Однако на поезд он не успел, поскольку прямая линия затянулась, рассказали в компании.

В результате Калеущенко сел на «Сапсан» и прибыл на станцию Угловка в 16:30, обогнав первый поезд в Крым. В 17:13 начальник поезда сел в состав «Таврида». Он рассказал журналистам, что подобный случай произошёл впервые за семь лет работы.

«Я был уверен за свою поездную бригаду, что они справятся. Поэтому я особо не переживал, был с ними на связи постоянно», — приводит его слова РИА Новости.

Поезда в Крым пока следуют только из Москвы и Санкт-Петербурга, но сейчас уже прорабатываются новые маршруты, заявили в Ростуризме.

«Мы вместе с ведомствами работаем над тем, чтобы запустить ещё семь дополнительных (железнодорожных. — RT) направлений из различных городов России в Крым», — отметила глава ведомства Зарина Догузова.

Напомним, что автомобильная часть Крымского моста была открыта для движения с мая 2018 года.