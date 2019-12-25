Первый пассажирский поезд проследовал по Крымскому мосту

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Первый пассажирский поезд, который следует по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь, проехал через Крымский мост.
Первый пассажирский поезд проследовал по Крымскому мосту
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  • © tavria.train

Как сообщает Интерфакс, поезд «Таврия» преодолел расстояния от станции Тамань в Краснодарском крае до Крым примерно за 24 минуты.

Поезд из Петербурга в Севастополь отправился в путь с Московского вокзала в понедельник, в 14:00.

Состав должен преодолеть расстояние в 2471 километр за 43,5 часа и прибыть на конечную станцию в 09:25 мск 25 декабря.

Ранее стало известно, что с Казанского вокзала Москвы отправился первый пассажирский поезд из столицы России в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив.

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