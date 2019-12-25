Первый поезд из Петербурга в Крым прибыл в Севастополь
- РИА Новости
Об этом сообщил Интерфакс.
Состав был встречен под гимн города — песню «Легендарный Севастополь». Прибытие поезда транслировали на установленном перед вокзалом большом экране.
На платформе в Севастополе организовали фотозону, а также раздачу горячих напитков.
Как передаёт «Крыминформ», в поезде находились глава Крыма Сергей Аксёнов, губернатор Севастополя Дмитрий Развозжаев и глава Ростуризма Зарина Догузова.
Чиновники сели в поезд во время его остановки на вокзале в Симферополе, чтобы лично оценить пассажирский состав.
«Событие эпохальное, на самом деле, и те решения, которые наш президент принял, и строители, которые исполнили эту мечту крымчан и, я думаю, всех россиян, заслуживают огромного уважения», — отметил Аксёнов перед отправлением поезда из Симферополя.
Ранее в Ростуризме сообщили о проработке семи новых маршрутов поездов в Крым.