Первый поезд из Петербурга в Крым прибыл в Севастополь

Пассажирский поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга, который первым проследовал по железнодорожной части Крымского моста, прибыл на вокзал Севастополя. Поезд торжественно встретили, для пассажиров выступает Ансамбль песни и пляски Черноморского флота с оркестром.

Об этом сообщил Интерфакс.

Состав был встречен под гимн города — песню «Легендарный Севастополь». Прибытие поезда транслировали на установленном перед вокзалом большом экране.

На платформе в Севастополе организовали фотозону, а также раздачу горячих напитков.

Как передаёт «Крыминформ», в поезде находились глава Крыма Сергей Аксёнов, губернатор Севастополя Дмитрий Развозжаев и глава Ростуризма Зарина Догузова.

Чиновники сели в поезд во время его остановки на вокзале в Симферополе, чтобы лично оценить пассажирский состав.

«Событие эпохальное, на самом деле, и те решения, которые наш президент принял, и строители, которые исполнили эту мечту крымчан и, я думаю, всех россиян, заслуживают огромного уважения», — отметил Аксёнов перед отправлением поезда из Симферополя.

Ранее в Ростуризме сообщили о проработке семи новых маршрутов поездов в Крым.