Польша и Румыния раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту

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В министерствах иностранных дел Польши и Румынии раскритиковали открытие железнодорожной части Крымского моста.
Польша и Румыния раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту
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«Тем самым (запуском железнодорожного сообщения через Керченский пролив. — RT) Москва вновь подтверждает адекватность твёрдой реакции ЕС, в том числе наложенных санкций. Польша не признаёт незаконную аннексию Крыма», — написала пресс-служба польского ведомства в Twitter.

В свою очередь, МИД Румынии отметил в Twitter, что открытием железнодорожной части Крымского моста Россия продолжает нарушать международное право.

«Румыния подтверждает свою поддержку Украины, её суверенитет и территориальную целостность», — говорится в сообщении.

Ранее в ЕС заявили, что запуск пассажирских поездов по Крымскому мосту «нарушает государственный суверенитет Украины». 

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с НСН оценил это заявление.

Подробнее об открытии железнодорожного движения — в материале RT.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, где большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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