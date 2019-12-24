Польша и Румыния раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту
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«Тем самым (запуском железнодорожного сообщения через Керченский пролив. — RT) Москва вновь подтверждает адекватность твёрдой реакции ЕС, в том числе наложенных санкций. Польша не признаёт незаконную аннексию Крыма», — написала пресс-служба польского ведомства в Twitter.
В свою очередь, МИД Румынии отметил в Twitter, что открытием железнодорожной части Крымского моста Россия продолжает нарушать международное право.
«Румыния подтверждает свою поддержку Украины, её суверенитет и территориальную целостность», — говорится в сообщении.
Ранее в ЕС заявили, что запуск пассажирских поездов по Крымскому мосту «нарушает государственный суверенитет Украины».
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с НСН оценил это заявление.
Подробнее об открытии железнодорожного движения — в материале RT.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, где большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.