В ЕС раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту

Короткая ссылка
Открытие железнодорожной части Крымского моста «нарушает государственный суверенитет Украины», говорится в заявлении, опубликованном внешнеполитической службой Евросоюза.
В ЕС раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту
  • © most.life / vk.com

«Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Крымского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины», — говорится в сообщении.

Как указывается, это является «ещё одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины» со стороны России.

«Железнодорожное сообщение — это ещё один шаг к принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова с Россией», — считают в ЕС.

Также подчёркивается, что открытие железнодорожной части моста ведёт к «изоляции Крыма от Украины», а сам мост «ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море».

23 декабря российский лидер Владимир Путин принял участие в церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста, проехав по сооружению в кабине машиниста.

Крымский политолог Владислав Ганжара прокомментировал Nation News открытие железнодорожной части моста.

Позднее Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за запуска железнодорожной части Крымского моста и визита Путина на полуостров.

Подробнее об открытии железнодорожного движения — в материале RT.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить