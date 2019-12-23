В ЕС раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту

Открытие железнодорожной части Крымского моста «нарушает государственный суверенитет Украины», говорится в заявлении, опубликованном внешнеполитической службой Евросоюза.

«Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Крымского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины», — говорится в сообщении.

Как указывается, это является «ещё одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины» со стороны России.

«Железнодорожное сообщение — это ещё один шаг к принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова с Россией», — считают в ЕС.

Также подчёркивается, что открытие железнодорожной части моста ведёт к «изоляции Крыма от Украины», а сам мост «ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море».

23 декабря российский лидер Владимир Путин принял участие в церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста, проехав по сооружению в кабине машиниста.

Крымский политолог Владислав Ганжара прокомментировал Nation News открытие железнодорожной части моста.

Позднее Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за запуска железнодорожной части Крымского моста и визита Путина на полуостров.

Подробнее об открытии железнодорожного движения — в материале RT.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.