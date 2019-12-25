Начальник поезда рассказал о первой поездке из Петербурга в Крым

Начальник поезда № 7/8 Александр Калеущенко после первого железнодорожного рейса из Санкт-Петербурга в Севастополь через Крымский мост рассказал о поездке. Об этом сообщает ТАСС.

«Поездка была волнительная, но 43 часа в пути прошли незаметно. Пассажиры оставили положительные отзывы, мы довольны результатом», — поделился он.

По словам Калеущенко, рейс прошёл без заминок, а экипаж поезда сработал слаженно.

Также он заявил, что движение по участку Крымского моста стало «самым знаменательным моментом и войдёт в историю».

Ранее первый поезд из Петербурга в Крым проследовал по мосту через Керченский пролив и прибыл в Севастополь. Его встретили под гимн города — песню «Легендарный Севастополь».