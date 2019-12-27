В Крыму оценили заявление США о запуске ж/д сообщения с полуостровом
Американское посольство на Украине осудило запуск движения поездов по Крымскому мосту, заявив, что такие действия России «демонстрируют вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины».
«Другой позиции от США не стоило ожидать. Это объясняется элементарной завистью к России, которая продемонстрировала всему миру способностью самостоятельно без какой-либо сторонней помощи реализовать столь масштабный проект», — приводит РИА Новости слова Молохова.
По его словам, мост был построен в условиях санкций, которыми «западные страны так стремились сдержать развитие России».
Ранее сообщалось, что на вокзал Симферополя прибыл первый пассажирский двухэтажный поезд из Москвы, который прошёл по Крымскому мосту.
23 декабря в ЕС заявили, что запуск пассажирских поездов по Крымскому мосту «нарушает государственный суверенитет Украины».
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с НСН оценил это заявление.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, где большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.