В Крыму оценили заявление США о запуске ж/д сообщения с полуостровом

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов считает, что заявление посольства США на Украине с осуждением запуска ж/д сообщения с полуостровом продиктовано завистью.

Американское посольство на Украине осудило запуск движения поездов по Крымскому мосту, заявив, что такие действия России «демонстрируют вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины».

«Другой позиции от США не стоило ожидать. Это объясняется элементарной завистью к России, которая продемонстрировала всему миру способностью самостоятельно без какой-либо сторонней помощи реализовать столь масштабный проект», — приводит РИА Новости слова Молохова.

По его словам, мост был построен в условиях санкций, которыми «западные страны так стремились сдержать развитие России».

Ранее сообщалось, что на вокзал Симферополя прибыл первый пассажирский двухэтажный поезд из Москвы, который прошёл по Крымскому мосту.

23 декабря в ЕС заявили, что запуск пассажирских поездов по Крымскому мосту «нарушает государственный суверенитет Украины».

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с НСН оценил это заявление.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, где большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.