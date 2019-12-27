Политолог оценил реакцию США на запуск движения поездов в Крым

Крымский политолог Владислав Ганжара в беседе с RT назвал вмешательством во внутренние дела России заявление посольства США на Украине, выступившего с осуждением запуска железнодорожного сообщения с полуостровом.

«Конечно, в очередной раз со стороны США мы видим попытку вмешательства во внутренние дела, что американцы делают регулярно, давая оценку действиям России в Республике Крым, которая является неотъемлемой частью нашей страны и субъектом Российской Федерации», — отметил Ганжара.

По его словам, американцев «раздражают» те успехи, которых Россия достигла в Крыму за прошедшие годы.

«Запуск железнодорожной части Крымского моста, который знаменует собой окончание логистической интеграции Крыма в состав России, определяет решение очень многих вопросов, связанных с экономикой и жизнью на полуострове... Крымский мост запущен, он будет успешно функционировать и раздражать американцев», — добавил политолог.

Ранее посольство США на Украине осудило запуск движения поездов по Крымскому мосту, заявив, что такие действия России «демонстрируют вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, где большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.