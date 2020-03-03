В США сравнили непризнание Крыма и прибалтийских республик СССР

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США не признают Крым российским регионом как не признавали вхождения прибалтийских республик в состав СССР. Об этом сообщил постоянный представитель Соединённых Штатов при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

«Мы никогда не соглашались с мнением, что прибалтийские государства были частью Советского Союза. Они были завоёваны силой. Мы никогда не соглашались, что они были социалистическими республиками и законной частью России», — приводятся на сайте американского Госдепа его слова.

Гилмор заявил, что США необходимо изменить подход к внешней политике России из-за ситуации с Крымом.

Кроме того, дипломат сообщил, что для стран Прибалтики на данный момент не существует никаких угроз, в том числе со стороны России.

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