В США сравнили непризнание Крыма и прибалтийских республик СССР

США не признают Крым российским регионом как не признавали вхождения прибалтийских республик в состав СССР. Об этом сообщил постоянный представитель Соединённых Штатов при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

«Мы никогда не соглашались с мнением, что прибалтийские государства были частью Советского Союза. Они были завоёваны силой. Мы никогда не соглашались, что они были социалистическими республиками и законной частью России», — приводятся на сайте американского Госдепа его слова.

Гилмор заявил, что США необходимо изменить подход к внешней политике России из-за ситуации с Крымом.

Кроме того, дипломат сообщил, что для стран Прибалтики на данный момент не существует никаких угроз, в том числе со стороны России.