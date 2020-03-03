В США заявили об отсутствии угрозы для Прибалтики со стороны России

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Россия не представляет угрозы для стран Прибалтики. С таким заявлением выступил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

«Прибалтийские страны в значительной степени являются частью того, что называется сейчас западным обществом, и мы не думаем, что для них существует какая-либо угроза в настоящее время», — приводится на сайте Госдепа его ответ на вопрос о реальности «российской угрозы».

Гилмор также отметил, что страны Прибалтики являются членами НАТО и участвуют в военных учениях, которые «не угрожают российскому народу».

В феврале литовский президент Гитанас Науседа заявил, что размещение войск НАТО, в том числе американских военных, на территории Литвы и в Балтийском регионе является «сильным сдерживающим фактором для России».

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