В Крыму оценили заявление постпреда США при ОБСЕ о полуострове

Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе прокомментировал заявление постпреда США при ОБСЕ Джеймса Гилмора, сравнившего воссоединение Крыма с Россией с вступлением Латвии, Литвы и Эстонии в состав Советского Союза.

«Крым стал частью России по всем демократическим нормам после народного волеизъявления. Самое главное, что полуостров возвратился в родную гавань, как сказал президент. Все знают и помнят о событиях 1954 года. Пусть американские службы возьмут документы, связанные с Крымом, начиная с Екатерины, и тогда им всё станет понятно», — отметил Григорий Иоффе в беседе с ФАН.

Он также назвал заявление Гилмора пустой риторикой и отметил, что жителям Крыма всё равно, признают их частью России или нет.

Ранее постоянный представитель Соединённых Штатов при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что Вашингтон не признаёт Крым российским регионом, как не признавал вхождение прибалтийских республик в состав СССР.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT подчеркнул, что Крым вернулся в состав России на абсолютно законных основаниях.