В Совфеде оценили сравнение Крыма и прибалтийских республик СССР
- РИА Новости
«Это разные ситуации. Прибалтийские республики вышли из состава СССР, потому что СССР распался и Россия сама их отпустила. Что касается Крыма, то это вообще другая история», — пояснил сенатор.
Он также подчеркнул, что Крым вернулся в состав России на абсолютно законных основаниях.
«Больше нас эта тема не интересует. Будут ли они признавать Крым нашей территорией, не будут — от этого Крым от нас не уйдёт», — заключил парламентарий.
Ранее Гилмор заявил, что США не признают Крым российским регионом, как не признавали вхождения прибалтийских республик в состав СССР.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.