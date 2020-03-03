В Совфеде оценили сравнение Крыма и прибалтийских республик СССР

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление постпреда США при ОБСЕ Джеймса Гилмора о том, что страна не признает Крым российским регионом, как не признавала вхождения прибалтийских республик в состав СССР.

«Это разные ситуации. Прибалтийские республики вышли из состава СССР, потому что СССР распался и Россия сама их отпустила. Что касается Крыма, то это вообще другая история», — пояснил сенатор.

Он также подчеркнул, что Крым вернулся в состав России на абсолютно законных основаниях.

«Больше нас эта тема не интересует. Будут ли они признавать Крым нашей территорией, не будут — от этого Крым от нас не уйдёт», — заключил парламентарий.

Ранее Гилмор заявил, что США не признают Крым российским регионом, как не признавали вхождения прибалтийских республик в состав СССР.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.