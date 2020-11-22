«Сращивание власти с радикалами»: почему украинская оппозиция обвинила Зеленского в «политическом терроре»

Украинская оппозиция раскритиковала решение суда Харькова о помещении под домашний арест националистов, которые обвиняются в нападении на микроавтобус с членами организации «Патриоты — За жизнь» 27 августа. Радикалы обстреляли транспорт, где находились активисты, а затем жестоко избили их. Тем не менее правоохранители квалифицировали действия злоумышленников как «хулиганство». Вседозволенность националистов эксперты объясняют покровительством постмайданных властей и провалами политики Владимира Зеленского.

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) раскритиковала постановление харьковского суда о помещении под домашний арест представителей «Национального корпуса» и «Азова», которые подозреваются в нападении на микроавтобус общественной организации «Патриоты — За жизнь».

В партии считают, что президент Украины и его окружение фактически объединились с радикальными формированиями.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» заявляет, что такое решение харьковского суда, принятое с подачи органов прокуратуры и МВД, свидетельствует об окончательном сращивании власти Зеленского с национал-радикалами, нежелании защищать конституционный порядок и отстаивать справедливость, а также об использовании инструментов политического террора», — говорится в сообщении на сайте политической силы.

«Относятся по-отечески»

Напомним, резонансный инцидент произошёл 27 августа на трассе Киев — Харьков. Транспортное средство с 22 активистами заблокировали бойцы националистических формирований. Сначала они обстреляли микроавтобус, а затем жестоко избили представителей организации «Патриоты — За жизнь». Атаку зафиксировали на видео очевидцы и выложили в YouTube.

По данным полиции, в результате происшествия четыре человека были госпитализированы. Руководитель харьковской областной организации «Патриоты — За жизнь» Денис Баштовой, который находился в микроавтобусе 27 августа, заявил, что трое его коллег получили огнестрельные ранения. По его словам, некоторые нападавшие, вооружённые автоматами Калашникова, угрожали физической расправой.

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По горячим следам правоохранители задержали 14 радикалов. Впоследствии под арестом оказались 16 человек. По словам основателя движения «Патриоты — За жизнь», депутата Верховной рады Ильи Кивы, ещё 30 подозреваемых находятся в розыске.

Действия злоумышленников полиция квалифицировала по статьям «Хулиганство» и «Покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершённое по предварительному сговору группой лиц».

Однако впоследствии в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о совершении преступления, предусмотренного только статьёй «Хулиганство». В ОПЗЖ атаку на активистов расценили как акт терроризма. Как считают в партии, «отпуская национал-радикалов под домашний арест, власть делает очередной шаг к тому, чтобы они остались безнаказанными».

«Это чистый «договорняк» между националистическими маргинальными структурами и трусливой властью в лице президента. Бандитов, находящихся за решёткой, отпускают под домашний арест, понижают им степень преступления, меняют статью...» — сказал 20 ноября в интервью телеканалу «112 Украина» Илья Кива.

Разгромленный 27 августа микроавтобус организации «Патриоты — За жизнь»

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© ПАТРИОТЫ — ЗА ЖИЗНЬ

Председатель политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, в свою очередь, настаивает на том, чтобы против радикалов, разгромивших микроавтобус с активистами, правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Терроризм». По его словам, радикальные формирования чувствуют себя на Украине «совершенно свободно», могут безнаказанно применять огнестрельное оружие и давить на суд.

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«Необходимость для Зеленского определиться, на чьей он стороне — жертв или палачей, с людьми, поставившими себя над законом, или с гражданами, которых он, как гарант соблюдения Конституции, должен защитить, с чем я обратился к президенту, стала ещё более острой», — приводит пресс-служба ОПЗЖ заявление Медведчука.

Между тем опрошенные RT эксперты считают, что Владимир Зеленский и его окружение продолжают репрессивную политику Петра Порошенко, которая выражается в разных формах преследования инакомыслящих. Одним из центральных инструментов борьбы с идейными противниками стали насильственные акты со стороны радикальных организаций, констатируют аналитики.

При этом, как отмечает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, на постмайданной Украине крайне редко можно рассчитывать на адекватную работу правоохранительных и судебных органов — в подавляющем большинстве случаев решения принимаются в пользу националистов.

«Основной движущей силой на Украине после государственного переворота 2014 года остаются радикалы. Постмайданная власть, и в том числе Зеленский, относится к ультраправым по-отечески, не стесняются использовать их для борьбы с оппонентами. Неудивительно, что националистам, напавшим на автобус, сначала смягчили статью, потом условия содержания, и в итоге их вообще могут оправдать», — заявил в интервью RT Жарихин.

В свою очередь, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко говорит, что на Украине фактически уничтожена правоохранительная и судебная системы, что позволяет бесчинствовать радикалам.

«Не умеет управлять государством»

Ещё одной причиной безнаказанности ультраправых группировок эксперты называют провальную молодёжную и «патриотическую» политику Киева.

По мнению аналитиков, агрессивная националистическая пропаганда последних лет, которой потворствуют киевские власти, привела к росту популярности радикальных формирований. В то же время сложная экономическая ситуация привела к оттоку молодёжи, включая тех, кто не согласен с постмайданными переменами.

Ростислав Ищенко отмечает, что Зеленский пытается изменить ситуацию. Так, 21 ноября президент Украины призвал молодёжь страны принять участие в масштабном общенациональном флешмобе Ukraine NOW и «рассказать о любви к Украине» в видеоролике.

«Посмотрел видео о нашей современной Украине, о молодых поколениях свободы, рождённых в независимой стране. Свободные, красивые, сильные! Это та Украина, в которую я верю. А посмотрим, в какую Украину верит наша молодёжь!» — заявил Зеленский.

Он пообещал встретиться с десятью победителями флешмоба в День независимости страны, 24 августа 2021-го, когда Украина будет отмечать 30-летие своей государственности.

Президент Украины Владимир Зеленский

© president.gov.ua

«Зеленский занимается пропагандой любви к родине так, как он умеет. Другое дело, что вся эта активность выглядит нелепо и ни капли не мотивирует наградой, которой почему-то является встреча с президентом. Это странно и бессмысленно», — рассуждает Ищенко.

По его мнению, Зеленский прибегает к «худшим образцам советского политического воспитания», выбрав примитивную форму выражения тёплых чувств к родной стране в виде флешмоба с англоязычным названием.

«Если власть пытается организовать подобного рода мероприятие, то неплохо бы в начале перечислить достижения родины, откуда, кстати, толпами уезжает молодёжь и другое трудоспособное население. Но Зеленскому нечего сообщить своим избирателям. Поэтому он просит граждан, чтобы они сами придумали, за что они любят Украину и почему должны ей гордиться», — говорит Ищенко.

Владимир Жарихин объяснил призыв Зеленского к проведению флешмоба отчасти влиянием его предыдущей профессии.

«Зеленский не умеет управлять государством и не умеет сплачивать вокруг себя людей ради определённой цели. Зато он преуспел на поприще организации флешмобов и прочих развлекательных мероприятий, чем и продолжает заниматься на посту главы государства, видимо, забыв, что давно не является шоуменом», — резюмировал Жарихин.