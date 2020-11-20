«Не имеет практического значения»: что может стоять за резолюцией Генассамблеи ООН по Крыму

В России назвали инсинуацией резолюцию ГА ООН по ситуации с правами человека в Крыму. Предложенный Украиной документ был принят Третьим комитетом Генассамблеи. Авторы обвинили РФ в разворачивании «массового террора» на полуострове, а также в «навязывании» российского гражданства крымчанам. Политологи отмечают, что украинская сторона в очередной раз построила свои обвинения на домыслах и стереотипах.

Резолюция по Крыму, принятая накануне Третьим комитетом Генассамблеи ООН по инициативе Украины не что иное, как лживая инсинуация. Об этом заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер республиканского правительства Георгий Мурадов.

«Это заезженная и уже никому, судя по голосованию, не интересная тема. Та же, что и раньше, консолидированная группа западных государств и их сателлитов, не представляющая и трети членов ООН, при полном безразличии всех остальных стран прописывает свои лживые антироссийские инсинуации в некоей никого не обязывающей бумаге», — цитирует РИА Новости Мурадова.

По его мнению, принятие подобных резолюций возможно только в силу несовершенства механизма голосования. Для того чтобы такие документы получили одобрение инстанции, не требуется большинства голосов стран — членов ООН, отметил Мурадов. Проект резолюции может быть принят даже в том случае, если за него проголосует одна страна, а остальные воздержатся, пояснил политик. При этом обязательной силой обладают только резолюции Совбеза ООН, напомнил постпред Крыма.

Георгий Мурадов

РИА Новости

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Прокомментировал резолюцию под названием «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина» и постоянный представитель России при ООН Геннадий Кузьмин. Он также назвал прозвучавшие в адрес России обвинения в нарушении прав человека в Крыму инсинуациями.

«Могу даже повторить это на чистом и простом украинском языке: «Це брехня», — приводит слова Кузьмина РИА Новости.

Постпред добавил, что любые дискуссии вокруг темы воссоединения Крыма с Россией лишены смысла, поскольку регион полностью интегрирован в политическое, правовое и экономическое пространство РФ.

«Пример двойных стандартов»

Напомним, 18 ноября Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял украинский проект резолюции. Документ, соавторами которого выступили Грузия, Германия, США, Великобритания, Франция, Латвия, Литва, Эстония и ряд других государств, осуждает «нарушение прав человека» в Крыму.

В поддержку резолюции проголосовали 63 страны, 85 государств воздержались, 22 проголосовали против.

Документ осуждает «аннексию» и «временную оккупацию» Крымского полуострова Россией. Также в вину Москве ставится «навязывание» российского гражданства, проведение «незаконных избирательных кампаний и голосований», «подавление национальной идентичности» в Крыму и изменение демографического состава полуострова.

Генеральная Ассамблея ООН

AFP

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По версии авторов проекта резолюции, российские власти дискриминируют жителей Крыма, в первую очередь речь идёт о крымских татарах.

«Вам известно о «чае военного назначения «Новичок», который подаёт ФСБ России. К сожалению, в Крыму они используют более простые, но не менее жестокие формы массового террора», — заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

По его словам, девять гражданских лиц, журналистов из числа крымских татар, в настоящий момент находятся в тюрьмах «оккупирующей державы».

Украинский делегат обвинил Россию в том, что она «продолжает запугивать крымских татар, исповедующих ислам», а также якобы почти полностью вытеснила из Крыма Православную церковь Украины. Напомним, речь идёт о неканонической ПЦУ, созданной на Украине во время президентства Петра Порошенко.

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«По некоторым оценкам, сорок пять тысяч человек уже покинули полуостров, в то время как оккупирующая держава перемещает часть своего населения в Крым в нарушение Женевских конвенций и Протоколов к ним», — заявил украинский постпред.

Напомним, ранее директор департамента занятости населения Минтруда РФ Михаил Кирсанов сообщил СМИ, что Республика Крым вошла в число регионов, куда чаще всего переезжают россияне.

По мнению ведущего эксперта аналитического Центра политической конъюнктуры Дмитрия Абзалова,в действительности ООН следовало бы рассмотреть деятельность самой Украины по отношению к Крыму на предмет её соответствия Женевским конвенциям.

«За годы нахождения полуострова в составе Украины там не создавалось никакой инфраструктуры, не решались проблемы населения. Сейчас Киев и вовсе перекрывает поставки воды на полуостров. В такой ситуации делать заявления по правовой и гуманитарной ситуации довольно странно. Не говоря уже о том, что Украина ставила под угрозу жизни граждан Донбасса. Это пример двойных стандартов», — отметил Абзалов в комментарии RT.

Аналогичной точки зрения придерживается и политолог Александр Асафов. В интервью RT он подчеркнул, что обвинительные резолюции в адрес России, как правило, составляются на основании предположений, без посещения Крыма.

«Никто не проверяет, соответствуют ли они действительности, — авторам важнее выставить Россию в негативном свете», — считает эксперт.

Голосование на референдуме о статусе Крыма

РИА Новости

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При этом Россия не раз приглашала в Крым международные делегации, чтобы они провели мониторинг соблюдения гражданских прав, напомнил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Однако никто эти приглашения не принимает. Авторы резолюции опираются на домыслы и стереотипы, которые Украина старается навязать всему миру», — пояснил в беседе с RT Мухин.

«Имиджевый вопрос»

Между тем в украинском МИД уже поприветствовали принятие антироссийской резолюции в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН. В ведомстве уточнили, что документ был подготовлен на основе последних докладов Генерального секретаря организации. Его принятие в Киеве считают важным вкладом в продолжение международного давления на Россию. Кроме того, документ призывает Россию обеспечить доступ мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине и специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территорию Крыма.

Отметим, что это далеко не первая подобная резолюция. В последние годы Киев инициировал принятие пяти проектов резолюций ГА ООН по вопросам прав человека в Крыму.

Здание МИД Украины в Киеве

РИА Новости

Например, предыдущий документ под названием «Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина» был принят Третьим комитетом ГА ООН в ноябре 2019 года. Тогда проект резолюции поддержали 67 стран, 23 проголосовали против, а 83 государства воздержались.

Напомним, Крым вернулся в состав РФ по итогам референдума о статусе полуострова, прошедшего 16 марта 2014 года. На фоне разворачивавшегося украинского политического кризиса и госпереворота подавляющее большинство жителей полуострова поддержали его воссоединение с Россией.

«Киев каждый год предлагает ООН примерно одинаковые проекты антироссийских резолюций. Это стратегия Киева по сохранению крымской тематики в международной повестке», — уверен Алексей Мухин.

По мнению Александра Асафова, поддержка украинского проекта резолюции рядом стран стала «формой нематериальной помощи Киеву со стороны его западных партнёров».