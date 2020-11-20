«Не имеет практического значения»: что может стоять за резолюцией Генассамблеи ООН по Крыму
- Вид на Ялту
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
Резолюция по Крыму, принятая накануне Третьим комитетом Генассамблеи ООН по инициативе Украины не что иное, как лживая инсинуация. Об этом заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер республиканского правительства Георгий Мурадов.
«Это заезженная и уже никому, судя по голосованию, не интересная тема. Та же, что и раньше, консолидированная группа западных государств и их сателлитов, не представляющая и трети членов ООН, при полном безразличии всех остальных стран прописывает свои лживые антироссийские инсинуации в некоей никого не обязывающей бумаге», — цитирует РИА Новости Мурадова.
По его мнению, принятие подобных резолюций возможно только в силу несовершенства механизма голосования. Для того чтобы такие документы получили одобрение инстанции, не требуется большинства голосов стран — членов ООН, отметил Мурадов. Проект резолюции может быть принят даже в том случае, если за него проголосует одна страна, а остальные воздержатся, пояснил политик. При этом обязательной силой обладают только резолюции Совбеза ООН, напомнил постпред Крыма.
- Георгий Мурадов
- РИА Новости
- © Евгений Одиноков
Прокомментировал резолюцию под названием «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина» и постоянный представитель России при ООН Геннадий Кузьмин. Он также назвал прозвучавшие в адрес России обвинения в нарушении прав человека в Крыму инсинуациями.
«Могу даже повторить это на чистом и простом украинском языке: «Це брехня», — приводит слова Кузьмина РИА Новости.
Постпред добавил, что любые дискуссии вокруг темы воссоединения Крыма с Россией лишены смысла, поскольку регион полностью интегрирован в политическое, правовое и экономическое пространство РФ.
«Пример двойных стандартов»
Напомним, 18 ноября Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял украинский проект резолюции. Документ, соавторами которого выступили Грузия, Германия, США, Великобритания, Франция, Латвия, Литва, Эстония и ряд других государств, осуждает «нарушение прав человека» в Крыму.
В поддержку резолюции проголосовали 63 страны, 85 государств воздержались, 22 проголосовали против.
Документ осуждает «аннексию» и «временную оккупацию» Крымского полуострова Россией. Также в вину Москве ставится «навязывание» российского гражданства, проведение «незаконных избирательных кампаний и голосований», «подавление национальной идентичности» в Крыму и изменение демографического состава полуострова.
- Генеральная Ассамблея ООН
- AFP
- © Manuel ELIAS / UNITED NATIONS
По версии авторов проекта резолюции, российские власти дискриминируют жителей Крыма, в первую очередь речь идёт о крымских татарах.
«Вам известно о «чае военного назначения «Новичок», который подаёт ФСБ России. К сожалению, в Крыму они используют более простые, но не менее жестокие формы массового террора», — заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.
По его словам, девять гражданских лиц, журналистов из числа крымских татар, в настоящий момент находятся в тюрьмах «оккупирующей державы».
Украинский делегат обвинил Россию в том, что она «продолжает запугивать крымских татар, исповедующих ислам», а также якобы почти полностью вытеснила из Крыма Православную церковь Украины. Напомним, речь идёт о неканонической ПЦУ, созданной на Украине во время президентства Петра Порошенко.
«По некоторым оценкам, сорок пять тысяч человек уже покинули полуостров, в то время как оккупирующая держава перемещает часть своего населения в Крым в нарушение Женевских конвенций и Протоколов к ним», — заявил украинский постпред.
Напомним, ранее директор департамента занятости населения Минтруда РФ Михаил Кирсанов сообщил СМИ, что Республика Крым вошла в число регионов, куда чаще всего переезжают россияне.
По мнению ведущего эксперта аналитического Центра политической конъюнктуры Дмитрия Абзалова,в действительности ООН следовало бы рассмотреть деятельность самой Украины по отношению к Крыму на предмет её соответствия Женевским конвенциям.
«За годы нахождения полуострова в составе Украины там не создавалось никакой инфраструктуры, не решались проблемы населения. Сейчас Киев и вовсе перекрывает поставки воды на полуостров. В такой ситуации делать заявления по правовой и гуманитарной ситуации довольно странно. Не говоря уже о том, что Украина ставила под угрозу жизни граждан Донбасса. Это пример двойных стандартов», — отметил Абзалов в комментарии RT.
Аналогичной точки зрения придерживается и политолог Александр Асафов. В интервью RT он подчеркнул, что обвинительные резолюции в адрес России, как правило, составляются на основании предположений, без посещения Крыма.
«Никто не проверяет, соответствуют ли они действительности, — авторам важнее выставить Россию в негативном свете», — считает эксперт.
- Голосование на референдуме о статусе Крыма
- РИА Новости
- © Тарас Литвиненко
При этом Россия не раз приглашала в Крым международные делегации, чтобы они провели мониторинг соблюдения гражданских прав, напомнил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
«Однако никто эти приглашения не принимает. Авторы резолюции опираются на домыслы и стереотипы, которые Украина старается навязать всему миру», — пояснил в беседе с RT Мухин.
«Имиджевый вопрос»
Между тем в украинском МИД уже поприветствовали принятие антироссийской резолюции в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН. В ведомстве уточнили, что документ был подготовлен на основе последних докладов Генерального секретаря организации. Его принятие в Киеве считают важным вкладом в продолжение международного давления на Россию. Кроме того, документ призывает Россию обеспечить доступ мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине и специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территорию Крыма.
Отметим, что это далеко не первая подобная резолюция. В последние годы Киев инициировал принятие пяти проектов резолюций ГА ООН по вопросам прав человека в Крыму.
- Здание МИД Украины в Киеве
- РИА Новости
Например, предыдущий документ под названием «Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина» был принят Третьим комитетом ГА ООН в ноябре 2019 года. Тогда проект резолюции поддержали 67 стран, 23 проголосовали против, а 83 государства воздержались.
Напомним, Крым вернулся в состав РФ по итогам референдума о статусе полуострова, прошедшего 16 марта 2014 года. На фоне разворачивавшегося украинского политического кризиса и госпереворота подавляющее большинство жителей полуострова поддержали его воссоединение с Россией.
«Киев каждый год предлагает ООН примерно одинаковые проекты антироссийских резолюций. Это стратегия Киева по сохранению крымской тематики в международной повестке», — уверен Алексей Мухин.
По мнению Александра Асафова, поддержка украинского проекта резолюции рядом стран стала «формой нематериальной помощи Киеву со стороны его западных партнёров».
«Украина делает всё, что может так или иначе нанести ущерб России, даже в таком формате. Не имея реальных рычагов и ресурсов, Киев занимается генерированием инициатив, запросов и резолюций. Чаще всего эти документы не имеют никакой реальной силы. Текущая резолюция также не имеет никакого практического значения. Это для Украины лишь имиджевый вопрос», — подытожил эксперт.
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