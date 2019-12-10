МИД России назвал политизированной принятую ООН резолюцию по Крыму

Принятая Генеральной Ассамблеей ООН украинская резолюция о «милитаризации Крыма» основана на неприемлемых и необоснованных обвинениях в адрес Москвы и отражает политизированный и контрпродуктивный подход, заявили в МИД России.

«Она содержит неприемлемые обвинения в адрес России, построена на домыслах, спекуляциях и передёргивании фактов. В частности, не выдерживают критики тезисы о «милитаризации» Крыма и частей Чёрного и Азовского морей», — следует из опубликованного пресс-службой ведомства сообщения.

В Москве пояснили, что в настоящее время российский военный контингент в Крыму меньше, чем до 2014 года, когда на полуострове базировались до 27 тыс. военных России и Украины.

«Что касается акватории Азовского моря, то в данном районе вообще не размещено наших военно-морских баз. Находящиеся там силы используются для охраны Крымского моста и обеспечения безопасности судоходства», — добавили в российском министерстве.

При этом профилактические меры, которые осуществляет Россия в акватории Азовского моря, среди которых выборочный осмотр судов, направлены на предотвращение экстремистских угроз.

В то же время в МИД России призвали обратить внимание на активное наращивание военного потенциала Украины вдоль береговой линии в районе Бердянска и проведение артиллерийских стрельб.

«Украинская делегация запланировала обсуждение документа именно в день проведения в Париже саммита в нормандском формате... Не исключено, что такой шаг был инициирован противниками украинского президента, желавшими помешать конструктивному ходу встречи», — заключили в российском ведомстве.

9 декабря 63 страны — члена ГА ООН поддержали резолюцию Украины о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.