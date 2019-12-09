Постпредство России отреагировало на принятие ООН резолюции по Крыму

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал принятие Генеральной Ассамблеей ООН украинской резолюции о «милитаризации Крыма».

Об этом сообщает ТАСС.

Он предположил, что постпредство Украины при ООН могло специально увязать дату голосования с проходящим в Париже саммитом в нормандском формате.

По его словам, перед встречей «нормандской четвёрки» украинская сторона максимально старалась создать благоприятный фон — словами и делами.

«Именно конструктивному ходу этой встречи принятие сегодняшней резолюции и было призвано помешать», — заявил он.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма.