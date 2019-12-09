Постпредство России отреагировало на принятие ООН резолюции по Крыму
Об этом сообщает ТАСС.
Он предположил, что постпредство Украины при ООН могло специально увязать дату голосования с проходящим в Париже саммитом в нормандском формате.
По его словам, перед встречей «нормандской четвёрки» украинская сторона максимально старалась создать благоприятный фон — словами и делами.
«Именно конструктивному ходу этой встречи принятие сегодняшней резолюции и было призвано помешать», — заявил он.
Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма.