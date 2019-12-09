Постпредство России отреагировало на принятие ООН резолюции по Крыму

Короткая ссылка
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал принятие Генеральной Ассамблеей ООН украинской резолюции о «милитаризации Крыма».

Об этом сообщает ТАСС.

Он предположил, что постпредство Украины при ООН могло специально увязать дату голосования с проходящим в Париже саммитом в нормандском формате.

По его словам, перед встречей «нормандской четвёрки» украинская сторона максимально старалась создать благоприятный фон — словами и делами.

«Именно конструктивному ходу этой встречи принятие сегодняшней резолюции и было призвано помешать», — заявил он.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить