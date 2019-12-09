Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

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Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей». 
Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
  • Reuters

Об этом информирует постоянное представительство Украины при ООН, передаёт РИА Новости Крым.

По данным постпредства Украины при ООН, за принятие резолюции проголосовали 63 страны, против высказались 19. 

В документе содержатся призывы к России «вывести войска из Крыма», а также «вернуть военное оборудование» с украинских судов «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».

Также в ней говорится об осуждении проведения Россией военных учений в Крыму.

В ноябре украинская сторона направила в ООН письмо с требованием запретить жителям Крыма участвовать в форуме по вопросам меньшинств, проходящем под эгидой Совета ООН по правам человека.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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