Украинская сторона потребовала запрета на участие крымчан в форуме ООН

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина сообщила, что украинская делегация обратилась с письмом в ООН, в котором потребовала запрета на участие представителей Крыма в форуме по вопросам меньшинств, проходящем под эгидой Совета ООН по правам человека.

«Украинская сторона перед началом форума написала письмо в секретариат ООН, чтобы крымчан не допустили на форум», — приводит РИА Новости её слова.

По словам Гридчиной, Киев объясняет свой запрет тем, что крымчане имеют право принимать участие в международных саммитах только в составе украинской делегации.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что члены украинской делегации кричали, стучали ногами, били кулаками по столу во время выступления российского представителя на форуме по вопросам меньшинств в ООН, который проходит в Женеве.