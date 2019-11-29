Украинская сторона потребовала запрета на участие крымчан в форуме ООН
- Reuters
«Украинская сторона перед началом форума написала письмо в секретариат ООН, чтобы крымчан не допустили на форум», — приводит РИА Новости её слова.
По словам Гридчиной, Киев объясняет свой запрет тем, что крымчане имеют право принимать участие в международных саммитах только в составе украинской делегации.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что члены украинской делегации кричали, стучали ногами, били кулаками по столу во время выступления российского представителя на форуме по вопросам меньшинств в ООН, который проходит в Женеве.