«Действия сложно назвать адекватными»: как украинское правительство борется с распространением коронавируса

Украина не сможет экономически выдержать полный локдаун, заявил министр здравоохранения Максим Степанов, хотя и признал, что абсолютная изоляция на несколько недель — самый эффективный способ замедлить распространение COVID-19. Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович спрогнозировал дефолт в стране из-за неправильных мер властей по борьбе с коронавирусом. Парламентарий предложил немедленно сменить правительство и списать долги населения за ЖКХ. По мнению экспертов и опрошенных RT источников в политических кругах, меры Киева по противодействию пандемии действительно «сложно назвать адекватными», поскольку в конечном счёте они приведут к тому, что к экономическим и бюджетным проблемам в государстве добавятся социальные, что, безусловно, вызовет рост напряжённости в обществе.

Украина не в состоянии экономически выдержать полный локдаун в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в стране, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга 14 ноября.

«Многие европейские страны прибегли к полному локдауну... Но у нашей страны есть особенности, суть которых сводится к тому, что мы экономически не выдержим полного локдауна... Поэтому нам нужно найти другое решение. Мы его нашли: это карантин выходного дня», — приводит его слова телеканал «112 Украина».

Напомним, 11 ноября украинское правительство приняло решение ввести так называемый карантин выходного дня, который накладывает запрет на работу ряда учреждений в субботу и воскресенье. Уточняется, что «по решению правительства в течение выходных учреждения, определённые в перечне, подлежат закрытию и не должны принимать посетителей». Речь идёт в том числе о запрете на работу торговых центров и магазинов.

Ранее министр украинского кабмина Олег Немчинов не исключил полного локдауна в стране. Об этом он завил в эфире телеканала «Украина 24». По словам Немчинова, локдаун будет введён на всей территории страны в случае, если медучреждения будут переполнены больными коронавирусом.

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В свою очередь, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович спрогнозировал дефолт на Украине из-за неправильных мер правительства по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина» 12 ноября.

«Сегодня во многом приостановлены платежи казначейства, кроме зарплат и пенсий. Всё, это преддефолтное состояние», — заключил политик.

По его словам, у украинских властей было полгода, чтобы подготовиться ко второй волне пандемии, однако они этого не сделали.

«Вместо того чтобы направлять коронавирусный фонд на дороги, на снятие патриотических фильмов... у него (премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. — RT) было время, чтобы переоборудовать больницы, развернуть полевые госпитали на всякий случай, стимулировать привлечение медработников», — подчеркнул Рабинович.

Исходя из сложившейся ситуации, он считает необходимым «немедленно сменить правительство».

«Я не верю, что это правительство может нас спасти (от пандемии коронавируса. — RT). Поэтому в первую очередь надо поменять его, а потом думать о всех локаутах», — считает Рабинович.

Зал Верховной рады

РИА Новости

Депутат также заявил о необходимости «списать задолженности по коммунальным платежам» и ввести «тарифный карантин» — запрет на повышение тарифов ЖКХ во время пандемии.

«Нет возможности у людей больше платить! Деньги, которые государство потеряет на этом, меньше того, что они воруют каждый день», — подчеркнул политик.

При этом Рабинович выразил мнение, что ограничительные меры в сфере экономики в связи с пандемией, которые принимает украинское правительство, не помогут в сложившейся ситуации.

Карантинные меры

На днях украинский премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о том, что карантин выходного дня будет действовать с 13 ноября на территории всей страны в рамках усиления противоэпидемических мероприятий.

На такое решение правительства предприниматели и работники сферы услуг отреагировали акциями протеста.

Напомним, согласно данным системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины, страна уже пятый день бьёт рекорды по темпам прироста заболевших COVID-19. За прошедшие сутки выявлено 12 524 новых случая. Всего было зафиксировано 525 176 инфицированных, 9508 пациентов скончались.

Между тем на прошлой неделе украинский министр здравоохранения фактически признал, что не все больничные койки на Украине, предназначенные для лечения больных COVID-19, обеспечены системами подачи кислорода.

«Необходимо оснастить больничные койки системами подачи кислорода, контролировать чёткое соблюдение алгоритма госпитализации и стандартов лечения», — отметил Максим Степанов.

Кроме того, он сообщил, что в украинских больницах пациентов с COVID-19 заставляют самих покупать медикаменты, которыми по закону их должно обеспечивать государство.

«Мы видим все те списки лекарств и чеки пациентов, которых иногда заставляют закупать на свои средства медикаменты, начиная с физраствора и шприцов. Я считаю это недопустимым», — подчеркнул министр.

О тяжёлой ситуации на Украине, связанной с пандемией и её последствиями, говорится и в обзоре гуманитарной ситуации ООН за октябрь 2020 года. Составители документа отмечают, что «эпидемиологическая ситуация на Украине продолжает ухудшаться».

«Количество случаев коронавирусного заболевания удваивается каждые пять недель в целом по стране и каждые три недели на востоке Украины», — говорится в обзоре.

Киев, 9 ноября 2020 года

Reuters

© Gleb Garanich

ООН также прогнозирует, что «из-за пандемии COVID-19 Украина может столкнуться с худшей рецессией за десятилетия, из-за чего 9 млн человек могут оказаться на уровне бедности».

«С начала карантина более 80% домохозяйств потеряли доходы, и больше чем у 40% семей есть хотя бы один член семьи, который потерял работу», — отмечается в документе.

«Последствия будут самыми печальными»

Однако аналитики и опрошенные RT источники в политических кругах страны считают, что жители Украины «так сильно пострадали не столько из-за пандемии COVID-19, сколько из-за некомпетентных действий украинских властей».

«У правительства было больше восьми месяцев, чтобы подготовиться к реальной пандемии, однако ничего сделано не было. Где дополнительный кислород, дополнительные койко-места, мобильные госпитали? Всё идёт к тому, что смертность от COVID-19 будет расти, и недели через три лечить пациентов будет негде и некому», — заявил источник RT в партии «Европейская солидарность».

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Как заметил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в комментарии RT, правительство Украины «действительно не в состоянии обеспечивать даже предусмотренные бюджетом выплаты».

«Скоро может оказаться так, что оно не сможет платить зарплату даже своим чиновникам, не говоря уже о других выплатах», — отметил эксперт.

По словам же собеседника RT в Министерстве здравоохранения Украины, «во многих больницах врачи признаются, что даже не рассчитывают на помощь со стороны государства и вынуждены обращаться к волонтёрам или донорам».

«Медицинская система на Украине задыхается. В некоторых регионах, например в Одессе, в больницу берут только пациентов с крайне тяжёлой формой течения болезни. Люди с пневмонией вынуждены лечиться дома и самостоятельно ставить себе уколы. Но самое страшное — сильная нехватка кислорода. Больные в буквальном смысле получают возможность дышать им по очереди. А деньги, которые были выделены на борьбу с COVID-19, пошли на строительство дорог, полицию и даже на съёмки патриотических фильмов», — сообщил он.

По мнению источника RT в партии «Слуга народа», правительство Украины не в состоянии принять адекватные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Заболеваемость растёт высокими темпами, и до полного коллапса медицинский системы осталось всего полшага. А что делает правительство? Оно устраивает карантин выходного дня, запрещая работать в том числе ресторанам, кинотеатрам и торговым центрам. Это «разумное» решение лишь угробит бизнес, который, кстати, не получил никаких компенсаций, как это происходит в странах ЕС. В правительстве говорят, что «подставят плечо бизнесу», но это звучит как издевательство. При этом транспорт работает, и в понедельник все дружно сядут в переполненные троллейбусы, автобусы и метро», — вынужден был признать представитель «Слуги народа».

Как заявил источник RT в партии «Голос», если правительство «продолжит проводить бездумную политику, то последствия будут самыми печальными».

«Сотни тысяч людей потеряют работу. Вырастет преступность, начнутся погромы, с которыми полиция явно не справится. Похоже, что всё идёт по худшему из возможных сценариев развития событий. Страна скатывается в хаос», — сказал депутат в разговоре с RT.

«Это прекрасно понимают местные власти, которые отказываются вводить карантин выходного дня. Во Львове, например, вообще отменили выходные до конца месяца, другие города просто игнорируют требования Киева. Они прекрасно понимают, что безработица и рост преступности станут их личной проблемой», — пояснил собеседник RT.

По словам Ищенко, меры украинского правительства, в частности карантин выходного дня, крайне негативно повлияют на развитие бизнеса.

«Ряд предприятий могут вообще обанкротиться, поскольку у них нет никакой подушки безопасности. В итоге к бюджетным проблемам добавятся ещё социальные. В таких условиях Украину ждёт взрывной рост напряжённости в обществе», — спрогнозировал аналитик.

Reuters

© Gleb Garanich

Как резюмировал в беседе с RT украинский политолог Александр Семченко, «действия правительства в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции действительно сложно назвать адекватными».

«Вследствие мер Киева доходы населения упали очень резко, деньги в бюджет также перестали поступать в прежних объёмах. Сейчас украинские власти пытаются заткнуть дыры в бюджете внешними заимствованиями, в результате чего у Украины увеличились обязательства по обслуживанию внешнего долга. Они у них и так были колоссальными, а стали ещё больше. И от их действий страдать будет в первую очередь народ — в таких условиях украинские власти точно не пойдут на смену правительства, отмену роста тарифов коммунальных платежей или списание долгов населения за ЖКХ из-за пандемии», — заключил эксперт.