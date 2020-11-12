На Украине предприниматели устроили акцию протеста из-за карантина

В Черниговской области Украины предприниматели перекрыли международную трассу, требуя отменить карантинный режим, который теперь будет вводиться в стране в выходные дни.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

«Несколько представителей движения SAVEФОП перекрыли международную трассу М-01 в селе Копти Козелецкого района путём непрерывного движения по пешеходному переходу. Они требовали введения упрощённой системы налогообложения и отмены «карантина выходного дня», — указывается в заявлении.

Уточняется, что полицейским удалось договориться с протестующими, чтобы акция продолжалась по 15 минут с пятиминутными перерывами, чтобы таким образом избежать заторов.

Ранее правительство Украины в ходе заседания приняло решение о введении в стране карантина выходного дня с 14 до 30 ноября.

Вместе с этим Минздрав Украины заявил, что тяжёлый период пандемии продлится до апреля.