На Украине с 14 ноября вводят карантин выходного дня

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Правительство Украины в ходе заседания приняло решение о введении в стране карантина выходного дня с 14 до 30 ноября.
На Украине с 14 ноября вводят карантин выходного дня
  • Reuters

Об этом информирует «Громадське».

Как отмечается, на выходных запрещена работа кафе, ресторанов, баров, торговых центров, учреждений культуры, спортзалов и фитнес-центров.

При этом разрешается работа общественного транспорта, супермаркетов, аптек, ветеринарных аптек, автозаправок, учреждений, предоставляющих финансовые услуги, а также учреждений по ремонту.

«После принятия постановления оно начнёт действовать. С этих выходных и предварительно будет действовать до 30 ноября», — цитирует Интерфакс-Украина премьера Дениса Шмыгаля. 

Ранее на Украине заболели коронавирусом украинский лидер Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак, министры финансов и обороны Сергей Марченко и Андрей Таран.

Как заявила врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17 Светлана Гук, на Украине циркулируют несколько штаммов COVID-19, которые постоянно мутируют.

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