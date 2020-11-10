Пульмонолог заявила о нескольких штаммах коронавируса на Украине

На Украине циркулируют несколько штаммов коронавирусной инфекции COVID-19, которые постоянно мутируют, заявила врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17 Светлана Гук.

«Сейчас на территории Украины циркулируют несколько штаммов... Их количество нестабильно, они постоянно мутируют», — рассказала она в интервью изданию «Укринформ».

Пульмонолог отметила, что новый штамм может быть менее или более агрессивным.

По её словам, она сама дважды болела COVID-19 в разной форме с разницей в четыре месяца.

«То есть это не тот случай, когда что-то недообследовали и недолечили. Видимо, второй раз (в октябре) мне попался другой штамм», — заявила Гук.

Она сообщила, что в первый раз болела «классически» — с высокой температурой и сильной слабостью, а во второй раз даже не узнала бы о заболевании, если бы не регулярное тестирование в больнице.

В октябре глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России циркулируют варианты коронавируса из Европы и ряда стран Азии.

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал сообщение о том, что норвежские медики обнаружили в городе Тронхейм на севере страны новую для королевства разновидность коронавируса.