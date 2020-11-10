Пульмонолог заявила о нескольких штаммах коронавируса на Украине

Короткая ссылка
На Украине циркулируют несколько штаммов коронавирусной инфекции COVID-19, которые постоянно мутируют, заявила врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17 Светлана Гук.
Пульмонолог заявила о нескольких штаммах коронавируса на Украине
  • РИА Новости

«Сейчас на территории Украины циркулируют несколько штаммов... Их количество нестабильно, они постоянно мутируют», — рассказала она в интервью изданию «Укринформ».

Пульмонолог отметила, что новый штамм может быть менее или более агрессивным.

По её словам, она сама дважды болела COVID-19 в разной форме с разницей в четыре месяца.

«То есть это не тот случай, когда что-то недообследовали и недолечили. Видимо, второй раз (в октябре) мне попался другой штамм», — заявила Гук.

Она сообщила, что в первый раз болела «классически» — с высокой температурой и сильной слабостью, а во второй раз даже не узнала бы о заболевании, если бы не регулярное тестирование в больнице.

В октябре глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России циркулируют варианты коронавируса из Европы и ряда стран Азии.

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал сообщение о том, что норвежские медики обнаружили в городе Тронхейм на севере страны новую для королевства разновидность коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить