Пульмонолог заявила о нескольких штаммах коронавируса на Украине
- РИА Новости
«Сейчас на территории Украины циркулируют несколько штаммов... Их количество нестабильно, они постоянно мутируют», — рассказала она в интервью изданию «Укринформ».
Пульмонолог отметила, что новый штамм может быть менее или более агрессивным.
По её словам, она сама дважды болела COVID-19 в разной форме с разницей в четыре месяца.
«То есть это не тот случай, когда что-то недообследовали и недолечили. Видимо, второй раз (в октябре) мне попался другой штамм», — заявила Гук.
Она сообщила, что в первый раз болела «классически» — с высокой температурой и сильной слабостью, а во второй раз даже не узнала бы о заболевании, если бы не регулярное тестирование в больнице.
В октябре глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России циркулируют варианты коронавируса из Европы и ряда стран Азии.
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