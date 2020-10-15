Попова рассказала о циркулирующих в России вариантах коронавируса

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в онлайн-формате рассказала о вариантах коронавирусной инфекции, которые циркулируют в России.
Попова рассказала о циркулирующих в России вариантах коронавируса
  • РИА Новости

По словам Поповой, в настоящее время «на территории России циркулируют варианты коронавируса: европейский (привезённый из Европы), из ряда стран Азии, но не китайский».

«И у нас нет штаммов, которые циркулировали бы и которые были завезены к нам из Китая», — цитирует ТАСС главу Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в России в течение суток зафиксировали 13 754 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев за весь период эпидемии в стране достигло 1 354 163.

Профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил иммунитет у вакцинированных от COVID-19.

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