Попова рассказала о циркулирующих в России вариантах коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в онлайн-формате рассказала о вариантах коронавирусной инфекции, которые циркулируют в России.

По словам Поповой, в настоящее время «на территории России циркулируют варианты коронавируса: европейский (привезённый из Европы), из ряда стран Азии, но не китайский».

«И у нас нет штаммов, которые циркулировали бы и которые были завезены к нам из Китая», — цитирует ТАСС главу Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в России в течение суток зафиксировали 13 754 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев за весь период эпидемии в стране достигло 1 354 163.

Профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил иммунитет у вакцинированных от COVID-19.