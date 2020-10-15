В России за сутки выявили 13 754 случая коронавируса
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«За последние сутки в России выявлено 13 754 новых случая коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении.
Накануне был выявлен 14 231 случай заболевания коронавирусом в России.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом в стране является напряжённой, но контролируемой. Также она сообщила, что вводить новые ограничительные меры в экономике не требуется.
Ранее профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил иммунитет у вакцинированных от COVID-19.