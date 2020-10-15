В России за сутки выявили 13 754 случая коронавируса

В России в течение суток зафиксировали 13 754 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев за весь период эпидемии в стране достигло 1 354 163. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 13 754 новых случая коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении.

Накануне был выявлен 14 231 случай заболевания коронавирусом в России.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом в стране является напряжённой, но контролируемой. Также она сообщила, что вводить новые ограничительные меры в экономике не требуется.

Ранее профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил иммунитет у вакцинированных от COVID-19.