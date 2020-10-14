Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России

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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране является напряжённой, но контролируемой. По её словам, вводить новые ограничительные меры в экономике не требуется.
Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России
  • РИА Новости

Об этом она заявила на совещании правительства, которое проводит президент России Владимир Путин. Трансляцию ведёт телеканал «Россия 24».

«Ситуация в России хотя и достаточно напряжённая и сложная, но тем не менее она находится под контролем», — сказала она.

По словам Голиковой, в разных регионах России ситуация различается. Она сообщила, что по состоянию на конец прошлой рабочей недели в 38 регионах наблюдался рост заболеваемости, в 29 ситуация нестабильная. При этом в 18 регионах фиксируется стабилизация уровня заболеваемости.

Также Голикова сообщила, что, по мнению властей, ограничительные меры в экономике вводить не требуется.

«И я хочу сказать, что, по нашему мнению, ситуация управляемая и не требует введения ограничительных мер в экономике», — сказала она.

Ранее в оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что в России не планируется закрывать границы или ограничивать авиационное сообщение.

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