В оперштабе заявили об отсутствии планов по закрытию границ

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Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России не планирует закрывать границы или ограничивать авиационное сообщение, передаёт РИА Новости.
В оперштабе заявили об отсутствии планов по закрытию границ
  • РИА Новости

Ранее первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский предположил, что в связи с ростом числа заболевших COVID-19 власти могут вновь закрыть границы.

За последние сутки в стране выявили 10 888 случаев коронавирусной инфекции. Всего в России за время эпидемии зафиксировали 1 225 889 инфицированных.

2 октября в Кремле заявили, что введение жёстких ограничений пока не обсуждается.

Вице-премьер Татьяна Голикова призвала строго соблюдать все меры, чтобы не допустить распространения вируса.

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